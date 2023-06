Darum geht es für die Assindia Cardinals in Bielefeld

Robert Shufford (am Ball) und die Assindia Cardinals wollen in Bielefeld nachlegen.

Essen. Cardinals scheinen nach 26:13-Heimsieg gegen Köln in der Regionalliga angekommen zu sein. Jetzt wartet Herausforderung in Bielefeld.

Haben sich die Assindia Cardinals nach dem Abstieg aus der Zweiten Liga (GFL2) allmählich in der Regionalliga West eingegroovt? Nach dem 26:13 (6:0, 13:10, 0:0, 7:3)-Heimsieg gegen die Cologne Falcons, dem ersten in dieser Saison, dürfte diese Frage erst einmal mit „Ja“ beantwortet werden. „Das Team hat sich gefunden, das Team kämpft. Die Einstellung stimmt“, sagt Cardinals-Präsident Wilfried Ziegler.

Der Stolperstart ist korrigiert, in den letzten beiden Spielen haben sich die Essener Footballer gesteigert, was allerdings auch dringend notwendig war. „Wir sind wieder in der Spur“, freute sich Cheftrainer Bernd Janzen. Durch den Sieg haben sich die „Men in Blue“ in der Tabelle an Köln vorbeigeschoben und die Mission Wiederaufstieg am Leben gehalten.

Zwei Erfolge und zwei Niederlagen stehen nach vier Spielen zu Buche, die Tendenz aber zeigt in die richtige Richtung. „Also alles gut, alles noch erreichbar, alles noch machbar“, so Janzen. Die Cardinals müssen jedoch zügig nachlegen, wollen sie in diesem Jahr ein Wort um den Aufstieg mitreden: Am Samstag (18 Uhr, Stadion Rußheide) trifft Essen auswärts auf die drittplatzierten Bielefeld Bulldogs, die vor der Saison als einer der größten Konkurrenten der Essener im Kampf um die Spitze eingeschätzt wurden.

Mit einem Sieg könnten die „Men in Blue“ an Bielefeld vorbeiziehen. Was macht Hoffnung? Bereits nach dem ersten Saisonsieg, dem 17:3 bei den Düsseldorf Bulldozern, bei dem das Team offensiv jedoch nicht überzeugte, hatten die Cardinals gehofft, der Knoten sei gelöst. Die 20:28-Heimniederlage gegen Bonn warf die Essener jedoch wieder etwas zurück – auch wenn der Auftritt optimistisch stimmte.

Heimerfolg gegen Köln war der erste richtige Schritt

Der jüngste Heimerfolg gegen Köln war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Die Defensive stand stabil, kassierte nur zwei Field Goals und einen Touchdown und sorgte selbst für einen Punktgewinn. Im Angriffsspiel konnten die Essener an die zweite Halbzeit gegen Bonn anknüpfen. „Man merkt es ja im Training: Es ist alles deutlich gelöster und positiver“, findet Ziegler.

Endlich, so die Hoffnung, scheint die Mannschaft in der neuen Liga angekommen zu sein – was die Verantwortlichen auch deutlich formulieren. „Die Spieler glauben immer mehr dran und finden sich in das Spielsystem immer besser ein. Sie glauben, so schätze ich es ein, jede Mannschaft bei uns in der Gruppe schlagen zu können“, so Janzen. „Dementsprechend gehen sie auch zu Werke.“

Cardinals dürfen Bielefelds Running Back keinen Raum geben

Das müssen sie am Samstag in Bielefeld bestätigen. Die Bulldogs, vor der Saison als einer der Top-Kandidaten auf den Aufstieg gehandelt, hatten ebenfalls keinen makellosen Saisonstart und leisteten sich bereits einen Ausrutscher – die 14:20-Niederlage gegen die Troisdorf Jets, die an der Tabellenspitze davonziehen. Bielefeld reagierte mit der Verpflichtung des amerikanischen Running Back Jalen Starks.

Für die Cardinals wird es darum gehen, Starks möglichst wenig Raum zu geben und zu stoppen – in der Endabrechnung kann jeder Punkt entscheidend sein. Bei Punktgleichheit am Saisonende entscheidet der direkte Vergleich. Eine hohe Niederlage dürfen sich die Cardinals deswegen im ersten Aufeinandertreffen mit den Vereinen aus dem Spitzentrio nicht erlauben, weiß auch Präsident Ziegler, der aber trotzdem versucht, den Druck etwas rauszunehmen. „Es ist nicht mehr so ein Do-or-Die-Spiel, wie wir es vorher vielleicht hatten, sondern ein Auswärtsspiel bei einem Mitkonkurrenten um die Tabellenspitze.“

