Darum geht der FC Kray schwere Aufgabe selbstbewusst an

Essen. Oberligist FC Kray hat den Tabellenvierten Ratingen 04/19 zu Gast. Die jüngsten Erfolge haben selbstbewusst gemacht. So ist der Plan des Trainers.

In Germania Ratingen 04/19 hat der Fußball-Oberligist FC Kray am Sonntag (15 Uhr, KrayArena) einen „Brocken“ vor der Brust. Die Gäste sind Tabellenvierter. Gespickt ist das Team von Trainer Martin Hasenpflug mit zahlreichen gestandenen Oberliga-Spielern wie Emre Demircan, Ali Can Ilbay und Moses Lamidi. Torgefährlichster Mann ist Mittelfeldakteur Tim Hirsch, der für 13 der insgesamt 52 Tore verantwortlich zeichnet.

Trotz allem denken alle Krayer, mit 16 Punkten Tabellenvorletzter, gern an das Hinspiel zurück, als Kray aus einem 0:1-Rückstand einen 2:1 Sieg machte. Einer von bisher vier Dreiern auf dem Konto. Klar, dass sich die Gäste revanchieren wollen. Doch Bange machen gilt nicht beim FCK, der durch das jüngste 2:2 in Hamborn und das 2:1 zuvor gegen Monheim an Selbstvertrauen gewonnen hat.

Kray Trainer Christian Knappmann hat Mannschaft akribisch vorbereitet

Akribisch hat Trainer Christian Knappmann seine Jungs vorbereitet. „Wir treffen auf eines der absoluten Topteams der Liga“ so Knappmann. „Ratingen besticht durch eine sehr hohe individuelle Qualität, verfügt über Spieler, die Oberliga-Topniveau besitzen. Hinzu kommt, dass sie sowohl defensiv als auch offensiv einer klaren Marschroute folgen, die zwar nicht extrem spektakulär ist, jedoch macht es gerade diese „Einfachheit“ so schwer, gegen sie zu spielen, denn alle Aktionen sind durchdacht und die Abläufe greifen wie Zahnräder ineinander.“

Knappmann steht der komplette Kader zur Verfügung und es wird, wie schon in den Spielen zuvor, erneut darauf ankommen, die Partie mit höchster Intensität und Aggressivität zu bestreiten. Es gilt, bei Ballgewinnen schnell umzuschalten, ohne jedoch die eigene defensive Stabilität zu vernachlässigen. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, aber ungeachtet dessen, wollen wir auch das vierte Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben.“

