Darum benötigen ETB Miners noch einmal volle Konzentration

Essen ETB Miners sind als Regionalliga-Spitzenreiter zum Jahresausklang Gast bei Schlusslicht Leverkusen II. So gehen sie das Spiel an.

Ohne Glanz, aber auch ohne Probleme hat der Basketball-Erstregionalligist ETB Miners mit einem 81:73-Erfolg beim Zweitregionalligisten SG Telgte-Wolbeck das Viertelfinale im WBV-Pokal erreicht. Vielleicht hätte es sich der schwarz-weiße Tross sogar ein Stück weit deutlicher gewünscht, obwohl das Team ohne Nikita Khartchenkov, Marius Behr und weiterhin ohne Noah Wierig antreten musste.

Am Ende aber war ein Haken dran und das war alles, was an einem späten Abend zählte. „Die Anreise war heftig, der Berufsverkehr hat uns schon zugesetzt, so haben wir auch gespielt“, bilanzierte Trainer Lars Wendt.

ETB Miners loben den Mut des unterklassigen Gegners

Der Headcoach wollte mit dieser Analyse die couragierte Leistung der Gastgeber aber nicht geschmälert wissen. „Im Gegenteil, Telgte hat gekämpft, uns alles abverlangt. Letztlich war es dann doch die Übermacht an den Brettern, die wir aufzubieten hatten und die diese Partie zu unseren Gunsten entschieden hat.“ Tim Troussel überzeugte, Neuzugang Kevin Bryant setzte erste Akzente. Mann des Abends war aber Dzemal Selimovic, nicht allein wegen seiner 31 Punkte. In Erinnerung bleiben werden vor allem zwei versenkte Versuche von Downtown.

Für Trainer Lars Wendt von den ETB Miners zählte im Pokal nur das Weiterkommen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Schon an diesem Freitag steht das letzte Spiel des Jahres an, die Miners reisen nach Leverkusen, wo es um 20 Uhr (Ostermann Arena) gegen die Reserve vom TSV Bayer 04 geht. Es ist das Duell des Schlusslichts gegen den Ligaprimus, und doch warnen Lars Wendt und Raphael Wilder, Sportlicher Leiter des ETB, eindringlich.

ETB Miners vor Gastgeber Leverkusen gewarnt

Zum einen, weil Leverkusen II deutlich besser sein kann, als der Tabellenstand aussagt, wie der Sieg u.a. in Salzkotten gezeigt hat. Niederlagen wie die zuletzt gegen Wulfen lassen dann aber erkennen, warum sich das junge Team so schwertut. „Leverkusen spielt aggressiv, wirft gerne und gut von außen“, erklärt Wendt. „Wir müssen sie zu Fehlern zwingen, die hohe Zahl an Turnovern zeigt, dass die Mannschaft anfällig ist.“

Und zum anderen: Das Duo Wendt/Wilder weiß aus Erfahrung, wie es um die Anspannung so kurz vor dem dringend benötigten Weihnachtsurlaub bestellt sein könnte. „Jeder schleppt so seine Wehwehchen mit sich herum, alle brauchen die Pause“, so Wilder. „Ich hoffe einfach, wir können uns mit einem Sieg verabschieden.“

