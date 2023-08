Frauenfußball SGS Essen will gegen Enschede spielerischen Lösungen finden

Essen. Im Trainingslager setzte Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen einen Arbeitsschwerpunkt. So lautet das Fazit von Chefcoach Högner.

Vier Tage lang wollte Trainer Markus Högner seine Bundesliga-Fußballerinnen von der SGS Essen im Trainingslager in Billerbeck ordentlich scheuchen. Doch daraus wurde nichts: Der Fußballlehrer musste kurzfristig passen und mit einer schweren Angina daheim das Bett hüten. Für die Spielerinnen änderte sich nicht viel, außer dass Kirsten Schlosser und Robert Augustin anstatt des Högner die Kommandos gaben. Ob die Essenerinnen einen weiteren Schritt nach vorn gemacht haben, können sie am Samstag (14 Uhr) zeigen, wenn der niederländische Erstdivisionär FC Twente Enschede an der Raumerstraße zu einem Test aufläuft.

„Ich wusste, dass ich mich auf die beiden zu 100 Prozent verlassen kann“, meinte Högner, als die Stimme allmählich zurückkehrte. Zu diesem Zeitpunkt hatten ihn seine Co-Trainer längst auf Stand gebracht und ihn über ein „gelungenes Trainingslager“ informiert, das bekanntlich mit einem 6:0-Erfolg über den niederländischen Ehrendivisionär PEC Zwolle eindrucksvoll endete.

SGS Essen mit Leistung im Trainingslager sehr zufrieden

„Die Mädels haben super mitgezogen. Und wir sind verletzungsfrei wieder nach Hause gekommen“, berichtete Schlosser. Letzteres hat eine Vorgeschichte. Denn im Vorjahr hatte sich Lily Reimöller an gleicher Stelle das Kreuzband gerissen und war für die gesamte Saison ausgefallen.

Sportlich haben Schlosser und Augustin in Billerbeck in Absprache mit ihrem erkrankten Cheftrainer einen klaren Fokus gesetzt. „Der defensive Part stand im Vordergrund“, erklärte Schlosser. „Es ging darum, Drucksituationen bei gegnerischem Pressing spielerisch aufzulösen. Mit Dreiecksbildungen im Mittelfeld und Spielverlagerung. Insgesamt wollen wir im Zentrum noch besser kombinieren.“ Und das klingt ganz danach, als wolle die SGS in der kommenden Saison von ihrem Konterspiel abweichen und variabler werden. Dazu gehören mehr eigene Ballbesitzphasen.

Aber auch abseits des Platzes nutzte die SGS das Trainingslager, um als Team näher zusammenzurücken. Neben einem gemeinsamen Grillabend ging es auch auf der obligatorischen Karaoke-Party hoch her. Mit einem überraschenden Sieger: Denn das leicht favorisierte österreichische Duett aus den beiden Neuzugängen Lilli Purtscheller und Valentina Kröll musste sich letztlich dem Physio Shota Shimokawa geschlagen geben. Die Jury urteilte einstimmig, war zu hören. „Ich weiß nicht mehr, was er gesungen hat, aber es war überzeugend“, lobte Schlosser.

SGS Essen setzt nun auch Schwerpunkt im Offensivbereich

Zu überzeugen wusste auch Natasha Kowalski in ungewohnter Rolle. Die Spielmacherin war als Moderatorin eingesetzt und zeigte dabei ungeahntes Talent. „Das war herausragend. Fußballerisch möchte ich keine einzelne Spielerin bei unserem Trainingslager hervorheben“, betonte Schlosser. „Das wäre ungerecht. Wichtig ist, dass wir im Kollektiv gut gearbeitet haben.“

Und Arbeit steht nun auch noch in den verbleibenden drei Vorbereitungswochen vor dem Saisonstart an. „Das wird es um die Offensive gehen und darum, in der letzten Zone eiskalt zuzuschlagen.“Angreiferin Ramona Maier ist der Zeit da offensichtlich schon voraus. Gegen Zwolle traf die 27-Jährige bereits doppelt.

Die Liga beginnt für die SGS Essen am Sonntag, 17. September, an der Hafenstraße gegen Eintracht Frankfurt.

