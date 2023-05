Damen des TC Bredeney wollen erneut die Nummer eins sein

Stärke demonstrieren: Tatjana Maria und die Damen des TC Bredeney planen den dritten Streich in der Bundesliga. Zum Auftakt kommt Aufsteiger TC Bernhausen.

Essen. Der Deutsche Meister TC Bredeney startet am Freitag gegen Aufsteiger TC Bernhausen in die 1. Bundesliga. Die Essenerinnen setzen auf Bewährtes.

Die Tennis-Anlage am Zeißbogen ist bereit, der TC Bredeney ist es auch. Bis zuletzt haben die Handwerker noch gearbeitet, um alles aufzuhübschen und herzurichten für den Saisonstart in der 1. Frauen-Bundesliga. An diesem Freitag ist es soweit. Ab 13 Uhr gibt sich der Gastgeber und Deutsche Meister die Ehre gegen den Aufsteiger TC Bernhausen.

Zweimal in Folge hat sich der TCB schon die Krone aufgesetzt, was kann man da eigentlich noch besser machen? „Dreimal Meister“, antwortet Sportdirektor Torsten Rekasch lapidar und hat damit auch schon das Saisonziel umrissen: Natürlich will sein Team auch in dieser Saison wieder den Thron besteigen und dafür haben sie nach Rekaschs Ermessen auch sehr gute Voraussetzungen geschaffen.

Termine & Namen Termine TC Bredeney - TC Bernhausen (Fr. 13, Uhr, Zeißbogen) Waldau Stuttgart - TC Bredeney (So., 11 Uhr) TC Bredeney - BW DD Blasewitz (Do., 18. Mai, 11 Uhr) TC Bredeney - DTV Hannover (Sa., 20. Mai, 12 Uhr) Club an der Alster Hamburg - TC Bredeney (So., 4. Juni, 11 Uhr) TC Bredeney - TC BW Berlin (Sa. 8. Juli, 12 Uhr) TK BW Aachen - TC Bredeney (15. Juli, 12 Uhr) Aufgebot TC Bredeney

Petra Martic (Kroatien/WTA 28 - Stand 3. Mai), Bernada Pera (Kroatien/32), Tatjana Maria (63), Jule Niemeier (74), Julia Grabher (Österreich/89), Anna-Lena Friedsam (88), Laura Siegemund (111), Greetje Minnen (Belgien, 163), Mihalea Buzamescu (Rumänien), Joanne Züger (Schweiz), Katharina Hobgarski, Irina Bara (Rumänien), Katharina Gerlach, Mina Hodzic, Annika Beck, Mandy Minella (Luxemburg), Kimberley Zimmermann (Belgien), Antonia Balzert.

„Wir haben uns sicherlich noch einmal verstärkt“, sagt der Sportchef. Aus der Leistungsspitze ist ein Plateau auf Spitzenniveau geworden,was mehr Alternativen im Einsatzplan bietet. „Aber verstärkt haben sich auch andere“, relativiert Rekasch. Selbstbewusst ist er, sieht sein Team natürlich im Favoritenkreis, aber dass es durch die Liga spaziert, das erwartet er nicht.

TC Bredeney hat in Aachen den wohl stärksten Konkurrenten

BW Aachen gehört wie in jedem Jahr zu den stärksten Konkurrenten. Im Vorjahr fiel die Entscheidung im Titelkampf erst am allerletzten Spieltag zwischen Bredeney und Aachen. Auch der Aufsteiger „Club an der Alster Hamburg“ überrascht mit seinem hochkarätigen Aufgebot. „Was die Hamburger da auf die Beine gestellt haben, ist aller Ehren wert“, findet Rekasch.

Jule Niemeier kämpft auch in dieser Saison mit dem TC Bredeney in der 1. Bundesliga um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft Foto: Jakob Studnar / FUNKE Foto Services

Aber die Erfahrung lehrt ohnehin, dass es nicht reicht, ein klasse Aufgebot auf dem Papier zu präsentieren, sondern entscheidend wird sein, welches Ass ausgespielt werden kann. Das Kuriose an der Tennis-Bundesliga: Man fiebert natürlich mit seinen Spielerinnen, wenn sie im internationalen Turnier-Zirkus aufschlagen und wünscht ihnen viel Glück. Doch sind sie erfolgreich und bis zuletzt in einem Turnier gebunden, fällt normalerweise der Bundesliga-Einsatz flach.

TC Bredeney bleibt seiner Philosophie treu bei der Personalplanung

Der TC Bredeney ist seiner Philosophie treu geblieben und setzt vor allem wieder auf deutsche Spielerinnen, das gesamte Nationalteam ist für Essen im Einsatz. Mit Tatjana Maria und Jule Niemeier, den beiden Viertelfinalistinnen von Wimbledon 2022, und Laura Siegemund sowie Anna-Lena Friedsam. An Nummer eins gibt’s ein neues Gesicht mit Petra Martic aus Kroatien, eine Spielerin aus den Top-30 der WTA-Rangliste. Neu ist ebenfalls Julia Grabher (Österreich), die Essener Nummer fünf. Überhaupt hat der TCB sechs Spielerinnen die unter den Top-100 der Welt rangieren. Das jedenfalls kann kein Konkurrent vorweisen.

Natürlich ist TC Bredeney am Freitag favorisiert gegen den Aufsteiger Bernhausen, der auf absolute Spitzenkräfte verzichtet. Das gilt ebenfalls für das Duell am Sonntag (11 Uhr) beim TEC Waldau Stuttgart. Die Waldauer wollen auch in diesem Jahr mit einer gesunden Mischung aus deutschen und internationalen Spielerinnen den Klassenerhalt sichern.

