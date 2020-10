Corona: Spvg. Schonnebeck muss schon wieder pausieren

Essen. Essener Oberligist wollte sich beim Cronenberger SC für Niederlage am Wochenende rehabilitieren. Programm wird nicht leichter für die Essener.

Fußball-Oberligist Cronenberger SC hat die Partie für den Mittwoch gegen Spvg Schonnebeck abgesagt. Der Gastgeber begründet seine Absage mit der „aktuellen gesundheitlichen Situation“. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Sehr zum Leidwesen der Schonnebecker.

Denen hilft dies „ganz und gar nicht“, wie Trainer Dirk Tönnies verriet. „Gerade nach der Niederlage am Sonntag gegen Düsseldorf West waren wir schnellstmöglich auf Wiedergutmachung aus. Wir haben Punkte liegenlassen und wollten dies wieder ausmerzen.“ Zumal Schonnebeck am Sonntag auch noch spielfrei hat. Stattdessen testen die Schwalben nun am Samstag beim West-Regionalligisten Rot Weiss Ahlen.

Schonnebeck muss die Faust in der Tasche ballen

.„Wenn Corona im Raum steht, kann man es nicht anders machen, gerade jetzt, wenn die Zahlen wieder steigen. Da muss man die Faust in der Tasche ballen“, sagt Tönnies. Für ihn und seine Mannschaft ist es das zweite Mal, das ein Spiel aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. „Durch die Absage gegen TVD Velbert haben wir schon eine weitere Englische Woche. Aber es war klar, dass das kommen wird. Es gilt, dann verletzungsfrei zu bleiben, wenn die Spiele nachgeholt werden sollen.“

In der Tabelle ergibt sich ein leicht schiefes Bild. Nach dem kommenden Wochenende stehen die Schonnebecker bei fünf Partien, andere haben hingegen bereits acht absolviert.