Corona: Sparkasse Essen sagt traditionelles Sportforum ab

Essen. Schon im Vorjahr musste die Sportszene auf das Event verzichten. Immerhin wird aber Wahl der Sportler-des-Jahres stattfinden.

Das Corona-Virus wird in diesen Tagen auch im Sport immer häufiger wieder zum Spielverderber. Die Sparkasse Essen wollte in diesem Jahr wieder zum traditionellen Sportforum einladen. Zwar nicht im gewohnten Rahmen mit über 500 Gästen, aber auch nicht nur digital wie Vorjahr. In corona-konformer und abgespeckter Form sollte diese traditionelle Veranstaltung am 14. Dezember über die Bühne gehen. Doch der Gastgeber hat den Abend vom Terminplan gestrichen.

https://www.waz.de/sport/lokalsport/essen/essen-virtuelle-sportlerwahl-und-hoffnung-auf-ramba-zamba-id231354188.html

„Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie“ hat die Sparkasse das Sportforum abgesagt. „Ein unbeschwertes Treffen mit persönlichen Begegnungen und einem ungezwungenen Austausch ist unter den jetzigen Voraussetzungen leider nicht möglich“, heißt es in dem Schreiben, in dem man auch um Verständnis für diese Entscheidung bittet.

Sportlerwahl des Jahres findet im Januar statt

Die Essener Sportlerwahl des Jahres wird dagegen stattfinden. Das Online-Voting soll Anfang Januar 2022 starten. De Organisatoren planen derzeit, wie die Verkündung der Gewinner und die entsprechende Preisübergabe ablaufen sollen. „Sobald wir einen konkreten Fahrplan haben, gibt es weitere Informationen“, sagt Nadine Steinkamp, Sprecherin der Sparkasse.

https://www.waz.de/sport/lokalsport/essen/entscheidung-gewinner-der-essener-sportlerwahl-stehen-fest-id231346846.html

Das Sportjahrbuch, das der Essener Sportbund normalerweise in Kooperation mit der Sparkasse und dem Klartext Verlag auf dem Sportforum präsentiert, wird deshalb im Laufe der kommenden Woche an sportinteressierte Kunden in den Sparkassen-Filialen verteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen