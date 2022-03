Corona: Heimspiel von Tusem Essen gegen Bietigheim abgesagt

Torwart Sebastian Bliß hat mit Tusem Essen an diesem Wochenende spielfrei.

Essen. Gegner des Zweitligisten Tusem Essen hat einige positive Fälle in der Mannschaft. Essener holen am kommenden Mittwoch Partie gegen EHV Aue nach.

Mal wieder muss ein Heimspiel des Tusem Essen in der 2. Handball-Bundesliga abgesagt werden. Nachdem schon im Februar der EHV Aue coronabedingt nicht ins Ruhrgebiet reisen konnte, hat es nun auch die SG BBM Bietigheim getroffen. Da einige Akteure positiv getestet und daher derzeit in Quarantäne sind, kann die für Freitag angesetzte Partie zwischen dem Tusem und den Baden-Württembergern nicht ausgetragen werden.

Ein Nachholtermin steht auch schon fest: Am Freitag, 18. März (Anwurf 19.30 Uhr). soll die Begegnung in der Sporthalle „Am Hallo“ in Stoppenberg stattfinden.

Dem Tusem dürfte diese Absage ein Stück weit entgegenkommen, denn zuletzt gingen die Spieler von Jamal Naji „auf dem Zahnfleisch“, wie der Trainer selber sagte. Durch einige Englische Wochen und Ausfälle von Leistungsträgern hat seine Mannschaft anstrengende Tage hinter sich. Die nächste Ligapartie ist dann das Heimspiel gegen den EHV Aue am kommenden Mittwoch – das Nachholspiel vom 11. Februar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel zu Rot-Weiss Essen:RWE

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen