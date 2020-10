Corona-Fall: Auswärtsspiel von RWE in Gladbach abgesagt

Nun ist auch Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen direkt von Corona betroffen: Die für Mittwoch, den 21. Oktober, angesetzte Partie zwischen dem Tabellenzweiten und der U23 von Borussia Mönchengladbach wurde am Dienstag vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) abgesagt. Grund hierfür ist ein Corona-Fall bei der Gladbacher Zweitvertretung. Ursprünglich sollte das Spiel des 10. Regionalliga-Spieltags gegen die „Fohlen“-Reserve um 18.30 Uhr im Grenzlandstadion angepfiffen werden. Über einen Nachholtermin ist noch nicht entschieden.

Gladbacher hatten eine kleine Negativserie

Pech für die Essener, die trotz der Belastung durch die Englische Woche gerne in Rheydt angetreten wären, zumal die Jung-Fohlen nach gutem Start gerade einen Negativlauf (drei Niederlagen in Folge) hingelegt hatten, während Rot-Weiss in der Erfolgsspur ist. So muss man am Mittwoch nun tatenlos zuschauen, wie Tabellenführer Borussia Dortmund U23 seinen Vorsprung beim SV Lippstadt 08 erst einmal weiter ausbauen könnte. „Das ist halt so, das können wir nicht ändern, wir wussten ja, dass keine Mannschaft davor gefeit ist, nun hat es uns halt erwischt. Wir hätten gerne gespielt, zumal wir alle an Bord hatten und wieder die Qual der Wahl hätten“, bedauerte RWE-Coach Christian Neidhart die kurzfristige Absage, von der er auch erst am Dienstag auf dem Trainingsplatz erfuhr.

Nun gilt die ganze Konzentration bereits dem kommenden Samstag, wenn Rot-Weiss um 14 Uhr an der Hafenstraße zum immergrünen Derby RWO erwartet.