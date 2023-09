Cardinals rügen das System ELF: „Das ist das Ungerechte!“

Essen. American Football-Vereine bluten aus, auch die Assindia Cardinals spüren die Folgen der ELF – welche Lehren sie aus der schwachen Saison ziehen.

Haarscharf verpassten die Assindia Cardinals das Happy End: In der Schlussminute des Gastspiels bei den Troisdorf Jets (12:14) versuchten die Essener Footballer, das Ergebnis nach ihrer Aufholjagd durch ein Field Goal endgültig zu drehen – allerdings ohne Erfolg. So mussten sich die „Men in Blue“ auch im letzten Regionalliga-Duell einer Saison geschlagen geben, die für die Cardinals quasi bereits vor der zwischenzeitlichen Sommerpause gelaufen war.

Der angepeilte Aufstieg? Früh verspielt. Trainer Bernd Janzen? Musste während der Sommerpause gehen. Und dennoch sagt Präsident Wilfried Ziegler nach dem letzten Saisonspiel: „Die Gefühle nach dem letzten Spiel waren durchaus positiv – auch wenn es eine Niederlage war.“ Der Grund dafür sind die Auftritte in den ersten Spielen unter Trainer-Rückkehrer Sherman „DJ“ Anderson, die hoffen lassen, dass die neue Spielzeit eine erfolgreichere wird. „Die positiven Ansätze, die kann man deutlich erkennen“, erklärt Ziegler.

Assindia Cardinals wollen wieder angreifen

Spielerisch stimmt die Richtung wieder, allerdings war in den letzten Spielen dann doch etwas die Luft raus. Im nächsten Jahr will der Regionalligist den nächsten Angriff auf den Aufstieg starten, nachdem die Essener den Traum von der direkten Rückkehr in die Zweite Liga (GFL2) früh ausgeträumt hatten.

„Wir wollen Erster werden und um den Aufstieg kämpfen“, so Ziegler. Kleiner wird die Herausforderung allerdings nicht: In den Bielefeld Bulldogs, die voraussichtlich aufsteigen werden, verlieren die Cardinals zwar einen Konkurrenten, allerdings sind Solingen und Münster aus Liga zwei abgestiegen.

Welche Lehren zieht der Präsident aus dem verkorksten Jahr? „Wir müssen insgesamt konsequenter mit der Mannschaft umgehen als im letzten Jahr. Den Jungs muss immer wieder vor Augen gehalten werden, worum es geht, wenn wir den Aufstieg als Ziel ausgeben“, so Ziegler. „Das muss viel intensiver und häufiger in jedem Training gezeigt werden.“

Strukturelle Veränderungen oder einen großen Umbruch werde es nicht geben. Das Grundgerüst steht, in der Trainercrew sind lediglich ein, zwei Ergänzungen nötig. Externe Verstärkungen zu verpflichten, ist spätestens seit der Gründung European League of Football (ELF) eine große Herausforderung für die Vereine: Die im Juni 2021 gestartete Liga zieht den Vereinen die Spieler ab.

ELF macht den Vereinen das Leben schwer

„Auf der einen Seite muss man mit der Konkurrenz leben“, weiß Ziegler. „Das Ungerechte an der Situation ist einfach, dass sie sich - wann und wie sie wollen – bei den Vereinen bedienen können, wie sie lustig sind. Und das auch zu den Zeitpunkten, zu denen es den Vereinen richtig schadet.“

Da sich die ELF außerhalb von jeglichen Sportsystemen bewege, gibt es auch keine Sperre für die jeweiligen Spieler. Das Franchise-System versprüht einen Hype, die Klubs können im Gegensatz zu „normalen“ Vereinen mit Gehältern locken – attraktiv für die Spieler, fatal für die Vereine. Die ELF-Klubs verstärken sich mit Erst- oder Zweitliga-Spielern. Die wiederum ziehen Spieler von Regionalligisten wie den Cardinals, die deswegen bei der Spielersuche auf die unteren Ligen zurückgreifen müssen. Das Niveau sinkt zwangsläufig.

„Wir als Regionalligist mit gutem Image und guten Trainingsfacilities sind da vielleicht noch ein bisschen besser gesetzt, als die, die in den Ligen unter uns spielen. Wir bedienen uns ja dann auch weiter unten, was bedeutet, dass die, die am Ende der Nahrungskette stehen, ausbluten.“ Und was Ziegler im Zusammenhang mit der ELF wichtig ist zu betonen: „Das sind keine Vereine, sondern im Franchise-System organisierte Wirtschaftsunternehmen – das ist in der Wahrnehmung nicht ganz klar.“

