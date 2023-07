Cardinals erwägen nach Scheitern sportliche Konsequenzen

Essen. Cardinals müssen Aufstiegsambitionen frühzeitig begraben. So sieht der Präsident die Lage. WAZ organisiert am 18. Juli Football-Schnupperkurs

„Licht und Schatten“ sah Wilfried Ziegler, Präsident der Assindia Cardinals, in den ersten beiden Saisondritteln der Football-Regionalliga. Die Essener sind derzeit in der Sommerpause und starten erst am Sonntag, 6. August (15 Uhr), beim Tabellennachbarn Bonn Gamecocks in die finale Saisonphase.

Sportlich ist die Luft allerdings raus für die „Men in Blue“. Nach vier Siegen und vier Niederlagen haben die Essener die Mission, nach nur einem Jahr wieder in die Zweite Liga (GFL2) zurückzukehren, frühzeitig abgehakt – zu groß ist der Rückstand auf die Spitze. „Wir sind schwierig in die Saison gestartet, dann aber ein bisschen besser reingekommen“, meint Ziegler. Einen „richtigen Gamechanger“ habe es aber nicht gegeben. Im Gegenteil: Die 20:35-Heimniederlage gegen Troisdorf sorgte für viele Fragezeichen und ließ alle Beteiligten ratlos zurück, nachdem die Cardinals nach zuvor drei Erfolgen in Serie wieder leise vom Aufstieg geträumt hatten.

Cardinals können sportlichen Negativtrend nicht stoppen

Antworten? Gibt es bislang keine. Der Negativtrend aus den letzten Jahren setzt sich insgesamt fort. „Wir haben schon gehofft, den Trend umkehren zu können“, erklärt Ziegler. „Wir haben ihn vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber nicht wirklich die Wende geschafft.“ Der Vereinschef hatte nach dem letzten Spiel vor der Pause Konsequenzen angekündigt.

Nach Informationen dieser Redaktion wachsen die Zweifel an der Sportlichen Leitung um Cheftrainer Bernd Janzen. Vorstellbar wäre, schon jetzt Veränderungen anzustoßen. Hilfreich wäre es, so Ziegler, „das Saisonende so positiv wie möglich zu gestalten und einen positiven Spirit für das nächste Jahr zu generieren.“

WAZ-Aktion: Schnuppertag für Kinder in Kettwig

Während die Regionalliga pausiert, organisiert die WAZ am Dienstag, 18. Juli. einen Schnuppertag für Kinder (8-18 Jahre) bei den Assindia Cardinals auf deren Trainingsgelände in Kettwig. Es geht darum, den Football-Sport und den Verein vorzustellen. Anmelden können Sie Ihr Kind noch bis Mittwoch, 12. Juli. unter waz.de/schnuppertag-cardinals.

