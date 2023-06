Cardinals dürfen sich keine Aussetzer mehr erlauben

Nach einigen Niederlagen sind die Cardinals fast raus aus dem Aufstiegsrennen. So sieht der Vorsitzende die Situation vor dem Wuppertal-Spiel.

Aufgeben ist noch keine Option für die Assindia Cardinals. Die Essener Footballer schauen sich den Regionalliga-Aufstiegskampf momentan zwar aus weiter Ferne an, wollen den Traum von der Rückkehr in die Zweite Liga (GFL2) aber noch nicht abhaken. „Es wird zwar immer schwieriger. Wir müssen jetzt den Dreh kriegen und zumindest die Spiele gegen die vermeintlich leichteren Gegner auf jeden Fall eintüten“, erklärt Cardinals-Präsident Wilfried Ziegler.

In diese Kategorie fällt unter anderem die Aufgabe am Samstag (15 Uhr) beim Tabellennachbarn Wuppertal Greyhounds. Da sich der Blick an die Spitze für die fünfplatzierten „Men in Blue“ aktuell ohnehin verbietet, müssen sie in erster Linie aufpassen, dass sie in der Tabelle nicht von den punktgleichen Wuppertalern überholt werden.

Auftaktpleite gegen Wuppertal war symptomatisch für die Hinrunde der Cardinals

Die 12:27-Auftaktpleite gegen die Greyhounds war der Start einer Serie, die geprägt ist von schwankenden Leistungen und Ergebnissen. Auf einen Sieg folgte stets eine Niederlage - der Ton ist rauer geworden. „Die Motivation des Teams und der Zusammenhalt müssen da sein – und das muss von den Trainern vorgelebt und umgesetzt werden“, betont Ziegler. Dafür seien die Coaches nah am Team dran, das sei ihre Aufgabe. „Die Trainer sind immer in der Verantwortung. Wenn es kritischer wird, dann umso mehr.“

Die Cardinals haben die Fehler aus dem Hinspiel analysiert, ihre Schlüsse gezogen und sollten sich besser auf den Gegner einstellen können. Stellt sich nur die Frage: Mit welchem Aufgebot? Wie schon bei der 14:30-Niederlage in der Vorwoche in Bielefeld gestaltet sich die Personallage bei den Essenern kompliziert. Besonders in der Offense und Defense Line fehlen den Cardinals Spieler – Ausfälle, die sich nicht kompensieren lassen.

Lösungen? „Die sehen im Moment so aus, dass wir Spieler von anderen Positionen runternehmen und sie auf neuen Positionen anlernen müssen“, erklärt Cheftrainer Bernd Janzen. Den Alternativen müssen nicht nur die Spielzüge erklärt werden, sie müssen sie auch in der Praxis trainieren – wofür normale mehrere Vorbereitungsmonate benötigt werden, die die Essener jetzt nicht haben.

