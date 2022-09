Wird für Stimmung in Burgaltendorf sorgen: Mintards Trainer Christian Knappmann.

Fußball Kreispokal Burgaltendorf will Außenseiterrolle gegen Mintard nutzen

Mit dem Landesligisten zog der SVA der schwerste Los. Das Duell Vogelheimer SV - Adler Union Frintrop garantiert immer für viele Tore.

ESC Rellinghausen – SuS Niederbonsfeld (Di., 19 Uhr, Rellinghauser Straße). Landesligist gegen Bezirksliga-Aufsteiger. Die Favoritenrolle ist in diesem Zweitrundenduell im Kreispokal klar verteilt. Nach zwei Remis in Folge möchte der letztjährige Vizemeister ESC Rellinghausen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Trainer Sascha Behnke gibt eine klare Marschroute vor: „Das Weiterkommen ist Pflicht. Unsere Mannschaft muss jetzt zeigen, dass sie Spiele gewinnen kann.“

Für die Gäste hat die Liga Priorität. SuS-Coach Stefan Kronen ist sich bewusst, dass seine Truppe in Rellinghausen der klare Außenseiter ist. Trotzdem will sich Niederbonsfeld nicht kampflos geschlagen geben.

SV Burgaltendorf – Blau-Weiß Mintard (Di., 19 Uhr, An der Windmühle). Durch einen furiosen 6:0-Erfolg gegen DJK Sportfreunde Katernberg qualifizierte sich der SV Burgaltendorf für die zweite Kreispokalrunde. Mit Landesligist Blau-Weiß Mintard zog der SVA mit das schwerste Los im Topf. Trainer Sascha Hense hofft, dass seine Truppe überraschen kann und möchte sich nicht verstecken: „Der Pokal schreibt immer seine eigenen Geschichten. Mintard ist der klare Favorit, aber wir werden alles raushauen, um bei unserem Heimspiel eine Runde weiter zu kommen.“

Vogelheimer SV – Adler Union Frintrop (Di.,19.30 Uhr, Lichtenhorst). Die Duelle zwischen Vogelheim und Frintrop waren in den letzten Jahren stets sehr torreich. Nun treffen die beiden Essener Klubs im Kreispokal aufeinander. Christian Mikolajczak, Trainer des VSV, sieht seine Elf gegen den Landesligisten in der Außenseiterrolle: „Vom Papier her sind wir nicht der Favorit. Wir wollen trotzdem die nächste Runde erreichen und freuen uns auf das Spiel.“

Trainer Cornelissen ärgert sich über Terminierung

Gäste-Coach Marcel Cornelissen, der mit seiner Elf in der Landesliga einen starken Saisonstart erwischte, ärgert sich über die Terminierung des Derbys: „Im Profibereich würde ein Aufschrei kommen, wenn nur 48 Stunden zwischen zwei Spielen sind und bei uns Amateuren setzt das ein Verein freiwillig an. Da fehlt mir das Verständnis. Vogelheim ist ein äußerst unangenehmer und guter Gegner. Wir werden viele frische Leute bringen und wollen damit in die nächste Runde einziehen.“

Blau-Gelb Überruhr – SC Werden-Heidhausen (Mi., 18.30 Uhr, Überruhrstraße). Im Kräftemessen zweier Liga-Konkurrenten ist im Vorfeld kaum ein Favorit auszumachen. Beide Teams sind ambitioniert und wollen in die dritte Runde einziehen. BGÜ-Coach Murat Aksoy erwartet eine Partie auf Augenhöhe: „Sie haben eine starke Mannschaft und einen guten Trainer. Überruhr ist noch nie in die dritte Runde gekommen. Dieses Ziel wollen wir gemeinsam erreichen. Das wäre sehr wichtig für den Verein.“

Danny Konietzko, SCW-Trainer der Gäste, hätte sich ein leichteres Los gewünscht: „Blau-Gelb Überruhr ist ein schwieriger Gegner. Wir müssen dort eine gute Leistung abrufen, damit wir weiterkommen können.“

