Burgaltendorf sucht nach einer Lösung aus der Krise

In Speldorf steht das nächste Kellerduell an. Derbyzeit beim VfB Frohnhausen, der ESC kommt. Partie der Steeler in Duisburg völlig ungewiss.

VfB Speldorf – SV Burgaltendorf (So, 15 Uhr, Saarnerstraße). Wieder ein Kellerderby für den SV Burgaltendorf – auch wenn der Drittletzte aus Mülheim bereits sieben Punkte auf dem Konto hat. Beim schon jetzt etwas abgeschlagenen Schlusslicht muss etwas passieren, das weiß auch der sportliche Leiter Jörg Oswald. „Wir haben uns zusammengesetzt und die Situation analysiert, das ist aber normal. Eine Trennung vom Trainer ist momentan kein Thema für uns, aber man weiß ja nicht, was die Zukunft noch bringt“, ist Oswald ein wenig ratlos. Vor allem die Spielweise der Truppe, die seiner Meinung zu harmlos ist, bereitet ihm Sorge. Zudem fallen beim VfB nun auch noch der verletzte Stürmer Scheider und der gesperrte Bluny aus.

VfB Frohnhausen – ESC Rellinghausen (So, 15 Uhr, Raumerstraße). Vor einem schweren Lokalduell stehen beiden Mannschaften. Der VfB ist nach dem Sieg gegen Steele ein wenig beruhigter und will nun im zweiten Derby gegen den ESC nachlegen. Allerdings ist die Liste der Ausfälle von Trainer Issam Said noch länger geworden, denn nun fehlt auch noch der rot-gesperrte Bahadir. Mit breiter Brust geht der neue Tabellenzweite aus Rellinghausen in die Partie – wenn auch Trainer Sascha Behnke weiß, dass es kein Spaziergang wird. „Wir bringen auswärts noch nicht die Leistung, die ich gern sehen möchte. Aber wir können sicher befreiter aufspielen als Frohnhausen und machen uns keinen Druck.“ Fehlen werden weiterhin Vlotho und Fritsch, hinter dem Einsatz von Kapitän Huxholt steht ein Fragezeichen.

BW Mintard – BG Überruhr (So, 15.15 Uhr, Durch die Aue). Die Aufstiegseuphorie der Blau-Gelben ist nach drei verlorenen Heimspielen in Folge längst verflogen. „Das hatten wir uns durchaus anders vorgestellt“, ärgert sich Trainer Stefan Lorenz. „Aber diese Liga ist so ausgeglichen, dass man in jeder Partie konzentriert sein muss. Es entscheidet oft die Tagesform und die Effektivität.“ Und genau die vermisst er in seiner Truppe momentan. Dennoch will er den Optimismus nicht verlieren. „Wir wollen in Mintard zu alter Stärke zurückfinden“, fordert er. Allerdings muss er dabei auf seinen Kapitän Marcel Rosbach verzichten, der sich in der letzten Woche die Rote Karte eingehandelt hatte.

SV Genc Osman – SpVgg Steele 03/09 (So, 15.15 Uhr, Oberhauser Allee). Im Derby gegen den VfB Frohnhausen musste Steeles Trainer Dirk Möllensiep erkennen, dass seiner Mannschaft trotz des guten Startes noch einiges fehlt: „Wir haben uns in einigen Situationen dumm angestellt und sind einfach noch zu naiv.“ Das muss sich gegen Genc Osman verbessern, wenn überhaupt gespielt werden kann. Die Stadt Duisburg hatte unter der Woche ja alle Sportplätze für Kontaktsportarten gesperrt, bis zuletzt suchte der Fußballverband mit der Stadt nach einer Lösung, ob das Spiel nicht doch stattfinden könnte.