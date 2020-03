Rather SV - SV Burgaltendorf (So., 15 Uhr, Wilhelm-Unger-Straße).

Ein „dickes Brett“ haben die Burgaltendorfer am Sonntag vor sich. „Rath ist sehr heimstark, aber wir wollen gern den 2:0-Sieg aus dem Hinspiel wiederholen“, fordert der sportliche Leiter Jörg Oswald eine gute Leistung gegen den schussgewaltigen Tabellenvierten. Doch nach den Punkten, die das Team auf der heimischen Anlage verloren hat, muss seiner Meinung nach eben jetzt mal in der Fremde gepunktet werden. „Das wäre ein Bonus für uns“, hofft Oswald, der aber weiß, dass sich das Team im Gegensatz zu den letzten Auftritten um einiges steigern muss. Bislang ist der Einsatz von Viefhaus und Sous wegen muskulärer Probleme fraglich.

ESC Rellinghausen - SV Genc Osman (So., 15 Uhr, Am Krausen Bäumchen). Noch nicht einmal gewonnen hat der ESC in der Rückrunde, bisher stehen drei magere Remis-punkte auf dem Konto des Tabellenneunten. Das soll sich nach dem Willen des Trainers Sascha Behnke nun ändern. Allerdings ist sein Team weiterhin personell gebeutelt. Neben einigen kranken Akteuren muss Funke seine Gelb-Sperre absitzen, ob Homberg und Krämer im Kader sein werden, ist noch fraglich. Und der Coach weiß genau, dass der Gegner, der vier Punkte mehr aufzuweisen hat, keine Laufkundschaft ist. „Das wird ein heißer Tanz für uns “, weiß Behnke.

MSV Düsseldorf - VfB Frohnhausen (So., 15.30 Uhr, Heidelberger Straße). Nach dem 4:0-Erfolg gegen Speldorf ist die Welt an der Raumerstraße wieder ein wenig mehr in Ordnung. „Wir haben einen ganz wichtigen Sieg eingefahren“, meinte Trainer Issam Said. „Da konnten wir in der Woche doch ein wenig entspannen.“ Auf dieser Leistung wollen die Frohnhauser nun in Düsseldorf aufbauen und auswärts mal wieder dreifach punkten. „Ich hoffe, die Jungs rufen endlich mal wieder alles ab. Dann sind wir kaum zu schlagen“, fordert Said. Allerdings fehlen mit Hendricks und Laskowski zwei wichtige Spieler.

„Wir können gegen Jahn Hiesfeld nur gewinnen“, meint Steeles Trainer Dirk Möllensiep, auch wenn der Tabellenführer natürlich eine andere Hausnummer ist. Immerhin gibt ihm die gute Leistung seiner Truppe im Hinspiel ein wenig Mut. Da führte das Kellerkind mit 1:0, musste aber dem tiefen Rasenplatz am Ende Tribut zollen. „Wir sind jetzt allerdings personell um einiges besser aufgestellt, auch wenn uns natürlich noch immer die Langzeitverletzten fehlen“, so Möllensiep. Bangemachen gilt für ihn nicht, und vielleicht kann der Drittletzte ja einen Punkt zuhause halten. Das wäre ein echter Bonuspunkt. „Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass Hiesfeld es nicht zu einfach hat, die Tabellenführung zu verteidigen“, verspricht der Trainer.