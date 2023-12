Schwimmen Bundesliga: In Essen wird der Deutsche Meister gekürt

Essen Die besten deutschen Teams schwimmen am Wochenende am Thurmfeld. Nachwuchs der SG Essen hat mit Titelgewinn bereits vorgelegt.

Die Saison ist gelaufen, der Plan fürs nächste Jahr steht längst. Auf einen besonderen Wettkampf dürfen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer allerdings noch freuen, denn bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) ist vor allem auch Teamgeist gefragt, und genau der sorgt stets für Stimmung. Wenn in der 1. Bundesliga der Titel ausgeschwommen wird, ist immer was los am Beckenrand.

Die SG Essen ist wie im Vorjahr Ausrichter am Thurmfeld (Sa., 13 Uhr/So. 9.30 Uhr). Die Bundesliga mag allein wegen der 25m-Kurzbahn sportlich eine untergeordnete Rolle spielen, das Prestige ist nicht zu verachten. Das gesamte Programm einmal rauf und runter. Insgesamt 34 Rennen sind es an zwei Tagen: alle Lagen, alle Distanzen und jede Hundertstelsekunde zählt im Punktekampf um den Meistertitel.

SG Essen mit vier Nachwuchsteams am Start

Es gab Zeiten, da war die SGE ganz vorn dabei, aber seitdem sich die Konkurrenz eigens für diesen Anlass Hilfe aus dem Ausland holt, wird es immer schwerer mitzuhalten. Zudem ist das Team von Stützpunktrainerin Nicole Endruschat im Aufbruch und dabei, Talente zu entwickeln für die offene Klasse. Leistungsträger Cedric Büssing, deutscher Meister über 400m Lagen, und Olympia-Starter Marius Kusch werden nicht aus den USA anreisen. Die SGE belegte bei der DMS im Februar Rang fünf (Frauen) und sechs (Männer).

Dass die Nachwuchsarbeit am Bundesstützpunkt in Rüttenscheid funktioniert, zeigte die DMS der Jugend in der Wuppertaler Schwimmoper, wo die SGE mit sechs Staffeln vier Medaillen holte. Die männliche B-Jugend mit Hamza Ameziane, Moritz Birk, Maximilian Heß, Rayan von der Höhe, Lukas Yifan Xie und Luke Zabel sicherte sich den Titel. Die B-Mädchen Bermann, Boller, Buschmeyer, Kaiser, Krietenbrink, Pliska, Schulze und Winter holten Silber. Jeweils Dritter wurde die ersatzgeschwächte weibliche Jugend-A und die männliche D-Jugend.

