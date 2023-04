„Brotlose Kunst“: FC Kray verliert 1:3 beim Tabellenletzten

Duisburg. FC Kray verliert beim FSV Duisburg. Und das, obwohl er das Spiel an sich gerissen hat. Chancen hat der Oberligist aber kaum kreiert. Ein Problem.

Der FC Kray hat die große Chance auf die ersten drei Punkte unter der Leitung von Sebastian Amendt verpasst. Der neue Coach des designierten Landesliga-Absteigers musste im Kellerduell beim TabellenletztenFSV Duisburg seine zweite Niederlage akzeptieren. 1:3 (0:2) ging das Spiel aus.

„Wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht, Tore zu schießen und tun uns wahnsinnig schwer, die Feldüberlegenheit in Tore umzumünzen. Deswegen ist das zurzeit noch brotlose Kunst“, bilanzierte Amendt, der aus beruflichen Gründen auf Stammtorhüter Jan Fauseweh verzichten musste.

FC Kray tut sich schwer, Chancen zu kreieren

Die Gäste übernahmen zwar schnell die Kontrolle und setzten die Abläufe mit dem Ball gut um, taten sich aber schwer, in die torgefährlichen Bereiche vorzustoßen. „Wir sind insgesamt gut ins letzte Drittel gekommen. Das dann zielgenau zum Tor auszuspielen, ist aktuell eine Dauerschwierigkeit bei uns“, analysierte Amendt.

Die Hausherren zeigten sich auf der Gegenseite deutlich kaltschnäuziger und gingen durch zwei Kontertore in Führung. Jihwah Yun, der in der ersten Halbzeit schon den Pfosten getroffen hatte, verkürzte nach rund einer Stunde zwar noch einmal, der FSV stellte den alten Abstand allerdings 20 Minuten später wieder her, als den Gästen erneut die Konter-Absicherung fehlte.

„In der zweiten Halbzeit war insgesamt die defensive Bereitschaft, die Laufbereitschaft und die Zweikampfführung nicht gut. Da war die Mannschaft nach dem Spiel auch sehr selbstkritisch“, verriet der Coach.

FC Kray: Brandes – Redier, Ko, Köse, Shirahata (72. Guscott), Beira (80. Sahin), Kazelis (80. Saso), Gusic, Takahashi, Nakano, Yun.

Tore: 1:0 Karagüzel (17.), 2:0 Inoue (31.), 2:1 Yun (57.), 3:1 Karagüzel (76.).

