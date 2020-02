An diesem Freitag beginnen im TVN-Zentrum an der Hafenstraße die Deutschen Senioren-Meisterschaften im Tennis. Doch trotz dieses Höhepunktes in der Hallen, bereitet sich Borbecker TC schon intensiv auf die kommende Freiluft-Saison vor. Der neue Vorstand mit Horst Becker (Vorsitzender), Ulli Geppert (Vize), Stefan Malich (Geschäftsführer) und Nils Kempen (Sportwart) hat bereits viel unternommen, um dem BTC wieder zu altem Glanz zu verhelfen.

Wichtig für die sportliche Entwicklung war die Verpflichtung eines Trainers: Jannis Kahlke (B-Lizenz, il 2018). Der 25-jährige Neu-Essener spielt für den Regionalligisten BW Lechenich. Das Aushängeschild der Borbecker ist nach wie vor die Herren-40-Mannschaft in der Niederrheinliga.

Verletzungspech stoppte Aufstiegsbemühungen

Sportwart Nils Kempgen setzt aber auf die Verstärkungen: „Nachdem uns in der vergangenen Saison nur das Verletzungspech aufhalten konnte, versuchen wir nun, mit einem verbesserten und vor allem breiteren Kader den Sprung in die Regionalliga zu schaffen.“

Jannis Kahlke trainiert beim Borbecker TC Foto: Dieter Meier

Die Position eins wird Alexander Mühler übernehmen. Mühler, der 2016 gemeinsam mit Mirco Heinzinger für den ETB in der Bundesliga 30 spielte, schlug zuletzt beim Bonner THV auf. Er gewann vor wenigen Tagen bei den „German Senior Indoors“ an der Hafenstraße die Altersklasse 45, nachdem er zuvor den ehemaligen Davis Cup Spieler Tomas Behrend ausgeschaltet hatte.

Mühler und Heinzinger bei Hallen-DM in Bergeborbeck

Mirco Heinzinger kommt vom Westdeutschen Meister TC Bredeney an die Schlossstraße. Er wurde Ende des vergangenen Jahres ins deutsche Team für die Senioren-WM in Florida berufen. Mühler und Heinzinger werden auch bei der Hallen-DM in Bergeborbeck dabei sein. Zurück ist Bastian Muc nach seinem Wechsel in die Altersklasse 40.

BTC-Sportwart Nils Kempen blickt aufgrund der personellen Alternativen optimistisch auf die kommende Medensaison. Außer ihm sind noch die gestandenen Patrick Mersch, Stefan Jaudschuss , Marc Korytowski , Milko Petkov und Shakib Dadgar dabei. „Und hoffentlich auch Dirk Bruckmann, der noch mit einer schweren Krankheit kämpft.“