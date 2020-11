Birgit Kleeberg führt Abteilung im Großverein Tusem Essen

Essen. 61-jährige Essenerin ist erst die zweite Frau in der Stadt, die eine TT-Abteilung führt. Über Sohn Felix wurde sie an den Verein herangeführt.

Es wird wohl noch einige Zeit dauern bis man Birgit Kleeberg wieder bei Tusem Essen in der Cafeteria trifft, wo Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen verkauft – so wie es schon seit vielen Jahren getan hat. Noch ist nicht abzusehen, wann es Corona erlaubt, dass die Tischtennis-Abteilung von der Margarethenhöhe wieder irgendwelche Meisterschaften oder Turnieren ausrichten wird. Aber die Zeit wird kommen, dass die Abteilungsleiterin wie gewohnt Hand anlegt.

In der heutigen Zeit ist es zwar nicht mehr außergewöhnlich, dass Frauen führende Positionen bekleiden, gleichwohl - besonders im Sport - ist dies längst noch nicht selbstverständlich. So war Brigitte Hemmer bei den Essener Tischtennis-Vereinen als Abteilungsleiterin bisher die Ausnahme, nicht zuletzt, weil der TTC Schwarz-Gelb Steele seit einigen Jahren nur mit Damen-Mannschaften am Spielbetrieb teilnimmt.

Nicht nur Anhängsel, sondern vollwertige Abteilung

Seit einiger Zeit hat die Hemmer jedoch das Alleinstellungsmerkmal verloren, denn beim Tusem steht mit Birgit Kleeberg inzwischen ebenfalls eine Frau an der Spitze der Tischtennis-Abteilung. Sie folgte Gregor Frohn, der nach der Fusion mit TuS Holsterhausen das „Tusem-Schiff“ auf Kurs gehalten hatte, zum Leidwesen seines Bruders Hans-Willi aber den Rückzug der Damen-Mannschaft aus der Bundesliga auch nicht verhindern konnte.

Im Großverein Tusem ist die Tischtennis-Abteilung keineswegs nur Anhängsel. Mit zwanzig Mannschaften und über 200 Mitgliedern zählt sie seit Jahren nicht nur im Kreis Essen, sondern verbandsweit zu den zahlenmäßig führenden Klubs im Westdeutschen Tischtennis-Verband. In einer solchen Abteilung die Verantwortung zu übernehmen, ist also nicht einfach.

Einstimmige Entscheidung bei der Wahl

„Ich habe mich nicht danach gedrängt, aber dem guten Zureden vieler schließlich nachgegeben.“ Das drückte sich bei der Wahl mit klarer Einstimmigkeit aus, wobei die Entscheidung, das Zepter zu übernehmen, maßgeblich dadurch beeinflusst wurde, dass ihr in Hans Fuchs als Stellvertreter und Sportwart sowie Jugendwart Stephan Verhoven zwei altgediente Routiniers zur Seite stehen, denen auch der langjährige Kassenwart Marco Schilson zuzurechnen ist.

Felix Kleeberg ist bei Tusem Essen gereift und spielt aktuell in der Regionalliga. Foto: Michael Gohl

Das Bemühen, den Abteilungsvorstand zu verjüngen, ist mit der Wahl von Birgit Kleeberg allerdings nicht gelungen, jedoch ist die 61-Jährige guter Dinge, den Tischtennissport beim Tusem auch weiter in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können. „Wichtig wird dabei sein, den Spagat zwischen Leistungs- sowie Breitensport zu schaffen und die Anforderungen in der Corona-Krise zu meistern“, lautet ihre Devise.

Sportliche Perspektiven sind vielversprechend

Nach dem „Abenteuer Damen-Bundesliga“ findet sie auf der Margarethenhöhe vielversprechende sportliche Bedingungen dafür vor. Die Damen sind in die Verbandsliga und die Herren in die Landesliga aufgestiegen, während der Nachwuchs schon lange eine dominierende Rolle nicht nur im Kreis Essen spielt.

Auslöser, sich überhaupt im Verein zu engagieren, war vor gut zehn Jahren, dass Sohn Felix in der benachbarten Turnhalle an der Waldlehne Gefallen an dem Spiel mit dem kleinen (damals noch Celluloid) Ball fand. Birgit Kleeberg und ihr Mann Torsten konnten als tischtennis-sportliche Laien das Talent ihres Sprösslings zwar nicht direkt fördern, kutschierten ihn aber von Lehrgang zu Lehrgang und von Turnier zu Turnier.

Sohn Felix arbeitet nach wie vor im Verein mit

Der Erfolg blieb nicht aus, denn Felix entwickelte sich in der Schüler- und Jugendklasse zu einem Hoffnungsträger , der Titel um Titel sammelte und sich immer mehr in den Vordergrund spielte. Nach dem Abitur und weil Tusem ihm eine höhere Spielklasse nicht bieten konnte, setzte er erst einmal ganz auf die Karte Tischtennis. Dem Wechsel zur MTG Horst folgten weitere Stationen beim SV Wewer, TTC Rot-Gold Porz und Borussia Dortmund, mit deren Zweiten der jetzt 21-Jährige Student in der Regionalliga West Tabellenführer ist.

Keine Frage: Wenn auch nur als „Chauffeur “ darf man den Anteil der Eltern an dieser Entwicklung nicht gering schätzen., Obwohl Felix Kleeberg schon seit einigen Jahre nicht mehr das Tusem-Trikot trägt, ist die Verbindung zu seinem alten Verein nach wie vor eng. Inzwischen hat er die B-Lizenz als Trainer erworben und unterstützt seinen langjährigen Förderer Stephan Verhoven bei der Ausbildung der nächsten Generationen.

Birgit Kleeberg selbst hat ihre fürsorgliche Mutterrolle mir der einer Abteilungsleiterin getauscht, „in der ich mich noch in der Findungsphase sehe“, wie sie sagt.