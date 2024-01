BG Überruhr: Keine Zuschauer beim Testspiel gegen Uerdingen 

Angst vor den Uerdinger Fans: Das Testspiel in Überruhr findet ohne Zuschauer statt. Fußball Niederrheinpokal 2. Runde: KFC Uerdingen 05 - MSV Duisburg am 11.10.2023 im Grotenburg-Stadion in KrefeldChoreo der Krefelder FansFoto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services