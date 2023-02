Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr mit Coup auf Transfermarkt

Essen. Essener Bezirksligist hat sich noch einmal verstärkt. Das sind die zwei Spieler, die Blau-Gelb Überruhr im Titelrennen nach vorn bringen sollen.

In der Fußball-Bezirksliga haben mehrere Essener Vereine in der Winterpause mit ihren Aktivitäten auf dem Transfermarkt für Furore gesorgt. Der SV Burgaltendorf verpflichtete in Kevin Barra (Spvg Schonnebeck) einen 267-maligen Oberligaspieler. Aber den größten Zugewinn hat wohl Blau-Gelb Überruhr.

Bereits in der vergangenen Woche verkündete BGÜ den Transfer von Kabiru Hashim Mohammed (zuletzt SC Velbert). Im Jahr 2019 hatte der Mittelstürmer den Cronenberger SC mit 25 Toren und neun Vorlagen in die Oberliga geschossen, wo er dann später ebenfalls überzeugen konnte. Für Cronenberg und den SC Velbert war der 27-Jährige in 53 Oberliga-Partien an 38 Treffern (24 Tore, 14 Vorlagen) direkt beteiligt.

Vor dem Corona-Saisonabbruch 2021 erzielte er in acht Oberliga-Partien fünf Tore und glänzte mit sechs Assists. Der Nigerianer könnte in der Bezirksliga ein absoluter Unterschiedsspieler sein.

Blau-Gelb Überruhr bedient sich noch einmal auf dem Transfermarkt

Doch damit hatte Überruhr nicht genug. Trainer Murat Aksoy hat kurz vor dem Ende der Transferperiode noch einmal nachgelegt und Mohamed Sealiti von der SSVg Velbert losgeeist, wo er zuletzt für die Zweite in der Bezirksliga auflief. Der Innenverteidiger ist im Amateurfußball alles andere als ein unbeschriebenes Blatt.

Kabiru Hashim Mohammed (li.) hat beim Essener Bezirksligisten Blau-Gelb Überruhr angeheuert. Foto: Stefan Rittershaus

Sealiti ist ein Urgestein des Oberliga-Spitzenreiters, spielte aber auch für TVD Velbert und den FSV Duisburg. Insgesamt kommt der 27-Jährige in seiner Laufbahn auf 20 Spiele in der Regionalliga West und 106 Einsätze in der Oberliga. Coach Aksoy wollte den Abwehrspieler unbedingt verpflichten und führte intensive Gespräche – mit Erfolg.

Entsprechend freut sich der 35-Jährige über seinen zweiten Transfercoup: „Mo Sealiti kenne ich schon seit der Jugend. Er hat sich seitdem sehr gut entwickelt und bereits in der Regionalliga sowie Oberliga gespielt. Aufgrund seines Jobs musste er etwas kürzertreten. Das war für uns die Chance, so einen Spieler zu verpflichten. Er ist ein absoluter Leader, sehr zweikampf- und kopfballstark. Mo soll die Abwehr stabilisieren. Ich bin sehr froh, dass er sich trotz vieler höherklassiger Angebote für uns entschieden hat.“

Mit zwei hochkarätigen Transfers hat der Bezirksligist die Ambitionen für die Rückrunde unterstrichen. Bei sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer SG Schönebeck hat Überruhr den Aufstieg noch nicht abgehakt.

