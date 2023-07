Bezirksligist BG Überruhr gelingt ein Transfer-Coup

Essen. Der elfte Transfer hat es in sich: Dennis Abrosimov kommt vom VfB Homberg. Berufliche Gründe gaben den Ausschlag, nicht zum FC Kray zu wechseln.

Mit Gian-Luca Bühring (VfB Hilden), Marouan Raouah (1. FC Wülfrath), Leonard Kastrati (SSVg Velbert), Ramon Sauret-Kranz (TuS Hattingen), Atilla Yildiz (FSV Duisburg), Umut Yagcioglu (SC Velbert U19), Jan-Philipp Limbach (SuS Niederbonsfeld), Aissa Sealiti (TVD Velbert U19), Yoshitaka Myojtin und Teruhisa Okabayashi (beide Japan) gab Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr bislang zehn Transfers für die Mission Landesliga-Aufstieg bekannt.

Nach der Vize-Meisterschaft in der abgelaufenen Saison möchte die Elf aus dem Essener Süden wieder ganz oben angreifen. Obwohl der Kader von BGÜ bereits größtenteils steht, sind die Personalplanungen noch nicht komplett abgeschlossen. Denn: Mit Dennis Abrosimov wechselt der nächste Spieler zum Bezirksligisten. Der 25-jährige Allrounder ist eine Verpflichtung der Marke: Transfercoup.

127 Oberliga-Partien in der Vergangenheit

In der Jugend wurde der Defensivspezialist bei Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach ausgebildet, ehe er für die Spvg Schonnebeck, den FSV Duisburg und VfB Homberg 127 Oberliga-Partien bestritt. Zudem lief er sechsmal in der Regionalliga West für den SV Straelen auf.

Kurios: Abrosimov wurde Mitte Juni bereits als Neuzugang beim FC Kray vorgestellt. Warum er nun allerdings nach Überruhr wechselt, erklärte der gebürtige Essener auf Nachfrage dieser Redaktion. So viel vorweg: es sind berufliche Gründe: „Der Wechsel in die Bezirksliga ist nur möglich, weil ich bei der Fussballschule Grenzland tätig bin und dort mein Aufgabenbereich erweitert wird. Ich bin Regionalleiter Ruhrgebiet. Mein Handy steht in der Ferienzeit kaum still.

Zudem bekomme ich eine Stelle als Trainer im NLZ von Borussia Mönchengladbach. Der Zeitaufwand ist da schon sehr groß und dazu bin ich noch im letzten Semester meines Studiums. Ich schaffe es maximal noch ein-, oder zweimal die Woche zu trainieren, weshalb ich mich für den Schritt in die Bezirksliga entschieden habe. Ich muss da schon Prioritäten setzen. Natürlich werde ich es aber auch vermissen, in der Oberliga zu spielen. Wenn ich weiter in der Oberliga gespielt hätte, wäre ich definitiv beim VfB Homberg geblieben, weil dort die Gegebenheiten wirklich hervorragend sind.“

In Überruhr zählt nur der Aufstieg

Nun freut sich Abrosimov allerdings auf seine neue Aufgabe in Essen-Überruhr: „Es zählt nur der Aufstieg. Da gibt es kein anderes Ziel. Ich habe die Mannschaft schon kennengelernt, das ist qualitativ mindestens eine Landesliga-Truppe.“

BGÜ-Trainer Murat Aksoy schwärmt vom elften Neuzugang in dieser Transferperiode: „Dennis ist auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar. Wir haben nicht nur einen überragenden Fußballer, sondern auch einen tollen Menschen für uns gewinnen können. Als Trainer bin ich sehr glücklich über diesen Transfer.“

