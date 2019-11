Beim Tusem-Spiel trifft diesmal Genz auf Genz

Dieses Heimspiel der Tusem-Handballer steht unter besonderen Vorzeichen. Die Essener treffen im Zweitliga-Duell auf den TuS Nettelstedt-Lübbecke (Anwurf 19.30 Uhr, „Am Hallo“) – und damit begegnen sich die beiden Brüder Fredrik und Jó Gerrit Genz. Auch für Trainer Jaron Siewert ist die Partie in gewisser Weise etwas Besonderes. Denn der 25-Jährige ist frischgebackener Vater seines ersten Sohnes, dürfte damit also bestens gelaunt in der Stoppenberger Halle auflaufen. Familiär geht es aber eben nicht nur neben der Platte zu, sondern auch auf ihr.

Essens Torhüter, Fredrik Genz, freut sich auf das Duell mit seinem älteren Bruder Jo Gerrit Genz, der die Rückennummer fünf trägt: „Das ist natürlich etwas Besonderes gegen seinen Bruder zu spielen. So etwas erlebt man nicht oft in der sportlichen Karriere“, sagt der 22-Jährige. Und es kann durchaus vorkommen, dass der Torwart die Abschlüsse seines Bruders abwehren muss, denn dieser spielt im Rückraum. Bislang kam der 24-Jährige auf 39 Treffer und ist damit Teil eines insgesamt starken und treffsicheren Rückraums, der bislang weit mehr als die Hälfte der Lübbecker Tore beisteuerte. Essens Genz ist zwar gespannt auf die Begegnung mit Jo Gerrit, doch der Fokus liegt nicht allein darauf: „Trotz allem stehen für die Mannschaft und mich wieder die beiden Punkte im Vordergrund.“

Die „Roten Teufel“ hatten einen Umbruch

Der TuS N.-Lübbecke reist als Tabellensiebter aus Ostwestfalen an und will in der Tabelle nach Möglichkeit klettern. Dass die Aufgabe beim formstarken Spitzenreiter keine einfache werden wird, dürfte der Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic klar sein. „Aber ich bin optimistisch“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, denn „die Stimmung im Team ist gut und wir haben fleißig trainiert“. Die „Roten Teufel“ haben im Sommer einen Umbruch durchleben müssen, einige Abgänge wurden versucht mit Neulingen zu kompensieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich der TuS nun aber gefunden und will oben angreifen.

Tusem gibt sich bescheiden

Der Tusem gibt sich, trotz seiner Favoritenrolle, wieder bescheiden und sieht sich gewarnt: „Lübbecke hat einen starken Kader und sie haben in den letzten Spielen gezeigt, wozu sie fähig sind. Da müssen wir als Mannschaft von Anfang an volle Konzentration zeigen, um den nächsten Heimsieg einzufahren“, betont Fredrik Genz. Der Torwart musste in der vergangenen Woche beim Auswärtssieg in Emsdetten wegen einer Augenverletzung pausieren, steht nun aber wieder zur Verfügung. Dafür wird sein Pendant Sebastian Bliß wohl passen müssen, er leidet an einer Adduktorenzerrung.

Dafür wird erneut Julián Borchert mit im Kader sein. Weitere Ausfälle hat Trainer Jaron Siewert nicht zu beklagen. Der Tusem rechnet mit einer erneut gut gefüllten Halle. Und sollte die Mannschaft von der Margarethenhöhe auch dieses Mal eine starke Abwehr stellen und sein Tempospiel im Angriff umsetzen können, dürften die Zuschauer nicht enttäuscht werden.