Trainer Högner in Togo mit Emmanuel Adebayor und mit Kossi Agassa.

Frauenfußball Beim nächsten Mal will Högner nach Togo ohne Übersetzer

Essen. Trainer der SGS Essen war zum zweiten Mal in der Hauptstadt Lomé, um in der Swallows Akademie eine Trainer-Fortbildung zu geben.

Seinen Horizont zu erweitern und aus der eigenen Komfortzone auszubrechen, hat Markus Högner schon immer fasziniert. Als ihm als Spieler der große Durchbruch in Deutschland nicht gelang, wechselte er im besten Fußballeralter nach Costa Rica und wurde mit LD Alajuelense zwei Mal Vize-Meister. Seine Trainerkarriere begann er bei der deutschen Beachsoccer-Nationalmannschaft, ehe er bis zur Herrschaft von Felix Magath die Zweitvertretung von Schalke 04 in der Regionalliga coachte.

Högners zehnte Saison in der Frauen-Eliteliga

Manch einer dürfte verblüfft gewesen sein, als es Högner anschließend im Jahr 2010 zum Frauenfußball an die Seitenlinie des Erstligisten SGS Essen verschlug. Als Fußballlehrer schien er zu dieser Zeit schlicht überqualifiziert. Doch den 56-Jährigen reizte die neue Perspektive - und er fand seine sportliche Heimat. Die SGS ist die Konstante in Högners Vita: Im September beginnt für ihn die bereits zehnte Saison in der Eliteliga.

Keiner seiner Trainerkollegen in der Liga kann annähernd so viel Erfahrung nachweisen wie er. Der Reiz nach einer Erweiterung des eigenen Horizonts ist deshalb aber nicht weniger geworden. Und so war Högner sofort Feuer und Flamme, als ein befreundeter Mitarbeiter eines großen Sportartikelherstellers nach dem Afrika Cup vor einigen Jahren die Idee eines sozialen Projekts in Togo hatte.

Fußballschüler in Togo sind mit großer Leidenschaft dabei. Foto: SGS

Zum nun schon zweiten Mal reiste Högner nach der abgelaufenen Saison mit der SGS in die Hauptstadt Lomé, um in der Swallows Akademie eine Trainer-Fortbildung zu geben. „Es ist vergleichbar mit einem Internat. Die Kinder und Jugendlichen essen und schlafen dort, besuchen die Schule und spielen Basketball, Tennis oder eben Fußball“, erklärt er.

Das Interesse war überwältigend: Rund 200 Anmeldungen von interessierten Trainern aus Togo, aber auch aus den Nachbarländern Gabun oder Burkina Faso gab es. 50 konnten letztlich teilnehmen und von Högners Erfahrungsschatz profitieren. Einer von ihnen war die togoische Torwartlegende Kossi Agassa. „Es ging darum, die Qualität der Trainer zu verbessern, um dann auch bessere Spieler zu entwickeln.“

Einmal mehr hat ihn diese Reise tief beeindruckt. „Ich bin total dankbar, dass ich da sein durfte. Man bekommt dort unheimlich viel zurück. Die Trainer wollen unbedingt weiterkommen und saugen alles an Wissen auf, was geht“, sagt er mit bewegter Stimme. Unfassbare Talente habe er dort gesehen, dabei geht es vordergründig gar nicht darum, den nächsten afrikanischen Superstar zu entdecken.

Auch wenn es sich selbst Nationalheld Emmanuel Adebayor als ehemaliger Stürmer von Arsenal London und Real Madrid nicht nehmen ließ, bei der Fortbildung vorbeizuschauen. „Teilweise sind es Straßenkinder, die in diese Akademie kommen. Der Leiter dort hat nochmal zehn bis 15 Kinder bei sich zu Hause aufgenommen, das ist einfach Wahnsinn“, erklärt Högner die soziale Funktion der Akademie.

Kinder in Togo mit großer Leidenschaft dabei.

Die Plätze und sonstigen Bedingungen sind mit denen in Deutschland natürlich nicht vergleichbar. Aber dafür sind die Kinder mit größter Leidenschaft dabei. „Für unsere Praxiseinheiten hatten wir einige Kinder als Demonstrationsgruppe ausgewählt. Für das Training haben sie Fußballschuhe bekommen. Die haben sie danach ausgezogen und barfuß noch stundenlang Flugbälle über 30, 40 Meter gespielt. Bei uns wird so lange nur an der Playstation trainiert.“

Seine Reise stuft Högner als vollen Erfolg ein, auch wenn es durchaus anstrengend war, bei bis 38 Grad sechs Stunden pro Tag zu dozieren. „Man merkt, dass die Entwicklung dort in eine gute Richtung läuft, auch wenn man das in Europa vielleicht gar nicht so mitbekommt.“ Und deshalb ist dieses Abenteuer für Högner auch noch längst nicht abgeschlossen.

Im kommenden Jahr ohne Übersetzer

„Ich mag die Menschen dort und die Fortbildung wird toll angenommen. Es wäre schön, da eine Kontinuität reinzubekommen“, findet er, der sich selbst bis zur nächsten Reise eine Hausaufgabe gegeben hat: „Ich möchte mein Französisch so aufbessern, dass ich im kommenden Jahr keinen Übersetzer mehr brauche.“

Alle weiteren News aus dem Essener Fußball

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen