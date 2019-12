Beim Crosslauf in Essen-Werden siegt U23-Europameister

Seit Tagen hatte es geregnet, auf der Strecke war der Untergrund bei den Rasen-Abschnitten aufgeweicht und tief – gute Bedingungen also für eine sehr anspruchsvolle Cross-Strecke, was den Werdener TB als Ausrichter seines Crosslaufes natürlich freute. Zumal es pünktlich zum Wettkampfbeginn aufhörte zu regnen, so dass die Läufe im Löwental teilweise unter blauem Himmel stattfanden.

Deutsche Meister und sogar ein Olympia-Teilnehmer sorgten für hohes sportliches Niveau. Teilweise wunderten sich die Aktiven, so viele Bekannte von den Deutschen Meisterschaften in Werden in einem Lauf zu treffen. Insgesamt gingen gut 300 Athleten an den Start.

Beim Hauptlauf über 4800 Metern gelang dem U23-Europameister über 3000 Meter Hindernis, Frederik Ruppert (SC Myhl), mit der Zeit von 16:03 Minuten der erwartete Start/Ziel-Sieg. Steffen Uliczka (TSV Kronshagen), der 2012 bei den Olympischen Spielen in London über 3000 Meter Hindernis dabei war, nutzte den Wettbewerb im Essener Süden zu einem Formtest. In 16:50 Minuten wurde er Zweiter.

Das Starterfeld beim Nachwuchs war gut gefüllt. Foto: Rainer Müller

Bei den Jugendlichen (2440 Meter) traten knapp 80 Athleten an. Jonas Völler und Moritz Ringk aus Myhl (Rang fünf und zwei in Deutschland über 800 Meter) machten in 8:09 bzw. 8:19 Minuten den Sieg in der U20 unter sich aus.

In 9:02 Minuten siegte die Deutsche Nachwuchs-Meisterin über 3000 Meter, Anneke Vortmeier (ASV Duisburg), in der U18. Christina Lehnen (LAZ Mönchengladbach) und Marie Winse (TV Wattenscheid) folgten auf den Plätzen zwei und drei. In der U20 lag die 1500 Meter-Spezialistin Lea Kruse (FC Schalke 04/ 9:34) vorn.

Bei den gleichzeitig ausgetragenen Regionsmeisterschaften konnten sich die Essener Starter sehr gut in Szene setzen. Den Titel holten sich Clemens Schermeyer (U18 – Werdener TB), Anika Schepers (W15 – LT Stoppenberg) und Leonhard Komp (M15 – MTG Horst ).

Teamwertung: Je ein Titel ging nach Werden (U18) und Stoppenberg (U16). Erste Plätze bei den Senioren belegten Silke Niehues (Tusem), Katrin Wand (TLV Germania Überruhr), Andreas Kühnel (TVK) und Philippe Abraham (LAC THG Kettwig).

Kinder: Es siegten in den Altersklassen Smilla Mettlach (DJK Heisingen), Blessing Achibiri (WTB), Felix Rüenauver, Hannah Lingsch, Justus Schreyer, Antonia Geers (alle TLV Germ. Überruhr).