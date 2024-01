Bei Spvg Schonnebeck gibt es bereits einen Gewinner

Essen. Oberligist Spvg Schonnebeck wähnt sich in der Vorbereitung auf „sehr gutem Weg“. Das sagt Trainer Dirk Tönnies - dazu viele Fotos.

Von wegen Winterschlaf: Die Spvg Schonnebeck startet zwar erst am 18. Februar (15 Uhr) beim 1. FC Kleve in die Oberliga-Restrunde, befindet sich aber längst in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Durch den Rückzug des SV Straelen sind die Essener in der Tabelle um einen Platz nach oben gerutscht auf Rang vier – ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Der Start in die Vorbereitung verlief etwas holprig, tagelang waren die Fußballplätze in Essen gefroren, die „Schwalben“ mussten deshalb auch in die Halle ausweichen.

Erst mit knapp zweiwöchiger Verzögerung konnte die Spielvereinigung, die kürzlich Torhüter Nils Brühl an den Landesligisten FC Kray abgegeben hat, so richtig loslegen. Um die verlorene Zeit aufzufangen, hat die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies in der vergangenen Woche gleich vier Testspiele absolviert. Wie lautet das erste Zwischenfazit? „Ich glaube schon, dass wir eine ordentliche Vorbereitung spielen. Wir testen momentan viel“, erklärt Trainer Dirk Tönnies. „Wir konnten viele Erkenntnisse gewinnen, es gibt viele positive Ansätze. Zum jetzigen Stand sind wir auf einem sehr guten Weg.“

Coach Dirk Tönnies: „Viele positive Ansätze“ bei der Spvg Schonnebeck

Im Fokus der Wintervorbereitung steht eine Systemumstellung. Bereits in den Testspielen im Sommer hatte Schonnebeck immer wieder ein System mit Dreier-/Fünferkette ausgetestet – zum Einsatz in der Hinrunde kam es aber nicht. „Wir haben es dann doch verworfen, weil wir uns für das klassische 4-2-3-1 entschieden haben“, erklärt Tönnies. Mehr Flexibilität, mehr Unberechenbarkeit: Zur Restrunde aber könnte die veränderte Formation zu einer echten Alternative werden.

Spvg Schonnebeck: 1:1-Unentschieden im Test gegen die Schalker U23

Die ersten Eindrücke waren positiv – vor allem beim 1:1-Unentschieden im Testspiel gegen die Regionalliga-U23 des FC Schalke 04. Verteidiger Thorben Kern brachte Schonnebeck sogar mit 1:0 in Führung. „Das Spiel hat gezeigt, dass man, wenn man in dem System sehr aggressiv spielt und laufstark ist, auch einen Regionalligisten ärgern und unter Druck setzen kann“, analysiert Tönnies, der seinen Vertrag am Schetters Busch vor fünf Wochen um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Artur Golubytskij (links) von der Spvg Schonnebeck hat nicht nur bei der Hallenstadtmeisterschaft einen guten Eindruck gemacht. Foto: Michael Gohl / Essen

Ähnlich lief es am vergangenen Samstag gegen Westfalen-Oberligist ASC 09 Dortmund, dem sich die „Schwalben“ mit 1:3 geschlagen geben mussten. Nach zwei Dortmunder Halbchancen gerieten die Gastgeber unglücklich in Rückstand. „Trotzdem haben wir auch da gezeigt, dass das andere System eine echte Alternative werden könnte.“ Am Sonntag folgte ein 6:5-Torfestival bei Westfalen-Oberligist FC Brünninghausen.

Der Gewinner der bisherigen Vorbereitung ist Artur Golubytskij. Schon in der Hinrunde deutete der ukrainische Mittelfeldmann, der auch bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft überzeugte, immer wieder seine Qualitäten an. „Jetzt hat seine Entwicklung aber noch einmal einen richtigen Schub bekommen. Er hat sehr starke Ansätze gezeigt und einen großen Schritt gemacht“, lobt Tönnies. Für wen das neue Jahr bislang hingegen etwas unglücklich verläuft, sind die Talente Conor Tönnies und Arne Wessels: Trainersohn Tönnies fiel in den vergangenen Wochen über weite Strecken krankheitsbedingt aus.

Spvg Schonnebeck: Nächster Test am Samstag gegen Frechen

Wessels plagt sich mit Verletzungsproblemen herum, spielte und traf am Sonntag aber trotzdem für die U19-Jungschwalben, für die er weiterhin ein wichtiger Faktor ist. Jetzt soll er aber Zeit bekommen, um sich richtig auszukurieren. „Die beiden Jungs müssen wir ein bisschen rausnehmen“, erklärt Tönnies. Fünf Testspiele hat Schonnebeck bereits absolviert, das nächste steht am Samstag (17 Uhr, Schetters Busch) gegen Mittelrheinligisten Frechen 20 an. In der nächsten Woche steht unter anderem das Derby bei Landesligist Kray am Mittwoch (19 Uhr) im Terminplan.

