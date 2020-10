Bei RWE löst ein Abwehrspieler die Probleme auf Heber-Art

Essen. Es ist ja ein fatales Zeichen, negativ zu tippen, wenn man vor einem Spiel der eigenen Mannschaft nach dem Spielausgang gefragt wird, oder auch ungefragt seine Einschätzung kundtut. Also tippte ich in beiden Fällen „offiziell“ auf einen 2:1-Auswärtserfolg unserer Roten. Im tiefsten Innern jedoch habe ich mit einer Niederlage gerechnet. Es war schon immer schwer im Kölner Südstadion zu gewinnen, und irgendwann in dieser Saison würden auch wir natürlich reif sein für die erste Saisonniederlage.

Dass es nun ein Unentschieden wurde, ist somit der Mittelwert. Für die einen nun zwei verlorene Punkte, für die anderen jedoch ein Punktgewinn auswärts bei einer Mannschaft, die noch vielen anderen Mannschaften ordentlich Probleme bereiten wird. Die Atmosphäre im Kölner Südstadion eigentlich wie immer in diesen Wochen und Monaten, konnte also nicht wesentlich zum Spiel beitragen. Das ein richtig gutes war!

Die 90 Minuten in Bonn wurden nicht zur Kür zelebriert

Die 90 Minuten unter der Woche in Bonn waren ruhig herausgespielte drei Punkte, die zwar nie wirklich in Gefahr waren, aber auch nicht als Kür zelebriert wurden. Dort passte man sich ein Stück weit den Möglichkeiten des Bonner SC an. Das Spiel bei den Südstädtern hingegen von Beginn an auf einem viel höheren Niveau, was von der Fortuna so forciert wurde, als ob man in den ersten Minuten direkt den berühmten Deckel drauf machen wollte.

Scheinbar noch die etwas langsamere Bonner Gangart im Hinterkopf, zeigte man sich auf Essener Seite ziemlich überrascht und benötigte eine gute Viertelstunde, um sich frei zu machen. Also vom Druck der Kölner jetzt. Das gelang dann aber so gut, so dass man bis zum Halbzeitpfiff doch die Hosen anhatte. Inklusive der Führung durch Simon Engelmann in der 18. Minute. Und sie hätte ausgebaut werden können, diese knappste aller knappen Führungen. Aber mindestens zwei weitere gute Chancen konnten nicht verwertet werden. Erst hatten sie den gegnerischen Torwart, und dann kam das Pech hinzu.

Daniel Heber gibt ein gutes Gefühl

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzten die Fortunen noch einen drauf und wollten die Roten diesmal wirklich an die Wand spielen. Vielleicht waren sie inspiriert durch die Auswärtstrikots des RWE. Der Ausgleich Lohn der Mühen und Aufgalopp für ein wirklich spannendes Spiel. Der Kampf um Ball und Meter ab sofort mehr im Fokus beider Mannschaften als Torszenen. Nichtsdestotrotz wurde Daniel Davari noch zu mehreren Glanzparaden herausgefordert. Gut, dass er trotz Gegentores einen guten Tag hatte.

Mein persönlicher Spieler der bisherigen Saison aber einmal mehr Daniel Heber. Er gibt mir ein gutes Gefühl, wenn die gegnerische Mannschaft samt Ball auf ihn zurollt, denn irgendwie klärt er die Dinge auf Heber Art. In einer ihm ganz eigenen Körpersprache gelingt es ihm zumeist, den Angriff abzufangen, irgendwie noch ein Bein dazwischen zu bekommen. Oftmals gefolgt von einer Spieleröffnung, die mit langen Pässen aus der Bedrängnis heraus eigene Chancen ermöglicht.

Die RWE-Fans sollten mal das Positive sehen

Denjenigen, die jetzt schon wieder alles Schwarz sehen, das Gegentor Daniel Davari ankreiden, Geplänkel und brotlose Kunst gesehen haben wollen, unter Titz gewonnen hätten usw. usw.: Vielleicht ist hier mal ein Perspektivwechsel hilfreich. Einfach auch versuchen, das Positive zu sehen: Wir sind weiter ungeschlagen, die Punkteausbeute zeigt alles andere als brotlose Kunst und unter Christian Titz und seiner hochstehenden Philosophie hätten wir das Spiel eher verlieren können. Da wären die schnellen Fortunen ein- oder zweimal durch gewesen und es hätte vielleicht geklingelt.

Also: Alles wird gut.