Bei ETB Miners ist ein Stück Offensivpower weggebrochen

Essen Regionalliga-Spitzenreiter ETB Miners muss Ausfall von Justin Andrew kompensieren. Nicht nur deshalb steht schwierige Aufgabe bevor.

Einen passenden Zeitpunkt für Verletzungen gibt es sicher nicht. Aber es gibt schlechte und noch schlechtere Momente. Der Muskelfaserriss, den Justin Andrew in diesen Tagen auskurieren muss, schmerzt den Italo-Kanadier und die Miners gleichermaßen Und doch darf man annehmen, dass dieser Ausfall in der jetzigen Phase der Saison für den souveränen Primus der Ersten Basketball-Regionalliga womöglich deutlich besser zu verkraften ist, als später in den Playoffs.

Trotzdem: Mit Andrew bricht den Miners ein ordentliches Stück Offensivpower weg. In Zahlen: 18,7 Punkte im Schnitt pro Spiel, 4,2 Assists und irgendwie sind 1,5 Steals ja auch ganz nett. Dazu fehlt dem Team nun geballte Erfahrung, die man beispielsweise zuletzt beim 79:71-Sieg gegen Herten gut hätte gebrauchen können für einen etwas entspannteren Abend.

ETB Miners müssen Ausfall von Justin Andrew als Team kompensieren

Die Last muss verteilt werden. Und da fallen einem natürlich in erster Linie Kapitän Bryant Allen und Tim Schneider im Aufbau ein. „Die Mannschaft muss diesen Ausfall wettmachen, aber natürlich müssen wir hinsichtlich der Positionen gerade von diesen beiden Spielern mehr erwarten.“ Diese klare Ansage von Headcoach Lars Wendt verblüfft vielleicht ein bisschen im Zusammenhang mit der Personalie Allen. Er war der absolute Wunschspieler, seine Verpflichtung hatte nach dem verpassten Aufstieg oberste Priorität. Und Allen lieferte ab, spielte stark, war der erhoffte Anführer.

Bryant Allen (rechts) gehört bei den ETB Miners zu den Leistungsträgern und ist nun besonders gefordert. Foto: Michael Gohl / Essen

All das ist er und macht er noch immer. Aber tatsächlich durchschreitet Bryant Allen derzeit ein kleines Tal, es geht im Moment nicht mehr alles mit gewohnter Selbstverständlichkeit von der Hand. Zuletzt gegen Herten waren es nur zwölf Punkte, die der US-Amerikaner beisteuern konnte. Im alten Jahr in Leverkusen waren es derer 19, dafür aber auch vier Turnover. Und zuvor gegen Hamm trafen nur 36 Prozent der Zwei-Punkte-Versuche ihr Ziel. Lars Wendt hofft auf das Selbstverständliche in Allens Spiel, „ihm fehlte zuletzt etwas die Konstanz“. Aber der Headcoach relativiert: „Wir jammern auf ganz hohem Niveau.“

Tim Schneider, mit viel Vorschusslorbeer gekommen, hatte zu Saisonbeginn so seine liebe Mühe, den Erwartungen gerecht zu werden. Seine Leistungen sind mittlerweile stabil, der ganz große Durchbruch steht aber noch aus. Die zehn Punkte, sechs Rebounds, fünf Assists und ein sehr couragiertes Auftreten zuletzt gegen Herten lassen allerdings hoffen.

ETB Miners haben schwierige Trainingswoche hinter sich

Eine schwierige Trainingswoche ohne Andrew, ohne Alexander Herbort (Zerrung), Nikita Khartchenkov (Zehen) und Tim Troussel (krank) lassen die Essener mit Fragezeichen nach Köln fahren, wo an diesem Samstag (18.30 Uhr) die Partie gegen den DTV Basketball Köln ansteht. Und in Essen weiß man sehr wohl, dass Platz fünf und eine Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen nicht annähernd zum Ausdruck bringen, zu was die ambitionierten Domstädter in der Lage sind.

Deutz schleppt die Hypothek aus einem verkorksten Saisonstart mit sich herum, als ein auf seine Papiere wartender Elijah Jenkins (USA) bis weit in die Saison hinein zum Zuschauen verdammt war. Berühmt-berüchtigt für sein eingespieltes Auftreten und die Automatismen hat sich Deutz auch eine neue Waffe zugelegt: Das Team trifft die meisten Dreier in der Ligam - bei guten Quoten. Wendt: „Wir müssen defensiv also sehr eng bei unseren Gegenspielern sein und sie zu schwierigen Würfen zwingen.“

