Bei den Green Bulls Essen sind sie schwer auf Scheibe

Fallen Begriffe wie Leg, Oche, Downstairs oder Game Shot, dann weiß der Fachmann, hier geht es um Steeldarts. Und wer hat´s erfunden? Natürlich die Engländer! Die Randsportart ist längst zu einem Trendsport mutiert und es gibt Anhänger dieses Genre, die behaupten steif und fest, Pink Floyds kommerziell erfolgreichstes Album würde bald schon in „Darts Side of The Moon“ umbenannt.

1991 wurde der Essener Verein gegründet

Als der heutige 1. Vorsitzende, Lars Dietrich, im Jahre 1991 die Green Bulls zusammen mit weiteren Enthusiasten gründete, war vom heutigen Hype noch rein gar nichts zu spüren. Dass der Vereins-Leiter von diesem Mentalsport – und dazu gehört zweifelsfrei Steeldarts - fasziniert war, ist keine Überraschung, doch der Club-Name wirft Fragen auf. „Ach, wir haben die Dartscheibe angeschaut und uns dann für das grüne Single Bulls-Feld entschieden“, so die einfache Erklärung.

Und am Ende wird gezählt: Felix Kleeberg vom Darts Klub Green Bulls entfernt die Pfeile aus der Dartscheibe. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Statt Green hätte auch Red-Bulls als Name gewählt werden können, zumal ein Wurf in den roten Mittelpunktkreis der Dartsscheibe doppelt so viele Punkte einbringt, aber zur Club-DNA gehört ein gewisses Understatement und die nun seit fast drei Jahrzehnten vorgelebte Bescheidenheit. „Energy Drinks waren damals noch nicht in aller Munde“, erläutert Stefan Reinicke, Sportlicher Leiter der Grünen Bullen süffisant und ergänzt: „Außerdem sind beim Darts höchste Konzentration und innere Ruhe gefordert“.

Heute haben die Green Bulls über 50 Mitglieder

Über 50 Mitglieder haben sich dem Verein angeschlossen. Eine stolze Zahl. „Wir haben eine extrem niedrige Fluktuationsrate. Wenn jemand uns verlässt, dann liegen meist private oder gesundheitliche Gründe vor. Selten wechselt man zu einem anderen Verein“, betont der 2. Vorsitzende, Dirk Peiszan. Stolz ist man auch auf die einzige offizielle Jugendabteilung sämtlicher Essener Steeldarts-Vereine aus Essen.

Höchste Konzentration, aber locker bleiben im Arm: Marc Modes gilt als großes Talent aus dem Jugendbereich. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Ein Alleinstellungsmerkmal, was die Philosophie der Green Bulls unterstreicht. Lars Dietrich: „Wir fördern Steeldarts als generationsübergreifende Sportart. Davon profitieren Jung und Alt“. Auch ohne Einführung einer Frauenquote wächst der Anteil aktiver Spielerinnen mehr und mehr. Eines dieser Talente aus dem Jugendbereich ist der 16-jährige Marc Modes, der mittlerweile auch im Seniorenbereich eingesetzt wird. „Ich wurde sofort und ohne Vorbehalte von den Erwachsenen akzeptiert. Es macht richtig Bock für diesen Verein anzutreten“. Für Modes ist Steeldarts mittlerweile die schönste Nebensache der Welt.

Nicht unschuldig daran sind die bildgewaltigen TV-Übertragungen der größten Turniere mit den besten Spielern der Welt. Michael van Gerwen, Peter Wright oder Phil Taylor; Namen, die Kultstatus besitzen. Sie sind die Zugpferde dieser Sportart, wahre Zuschauermagneten. Die Fans ticken aus, es herrscht Volksfestcharakter. Solche Auswüchse sucht man vergeblich im Vereinsleben der Green Bulls. Die Liebe zum Steeldarts ist allerdings nicht minder ausgeprägt. Spielort sowie Heimat des frischgebackenen Regionalligisten ist das „Vis-à-Vis“ im schönen Stadtteil Bergerhausen.

Der „Darts-Tempel“ ist etwas abseits von der Kneipe

Ihr Tempel, wie die Mitglieder die Spielstätte liebevoll nennen, ist ein für den Dartsbetrieb eingerichteter Raum, der sich etwas abseits vom gemütlichen Kneipeninneren befindet. Hier können Wurftechnik verfeinert, Mental- und Atemübungen sowie einzelne Spielübungen in Ruhe durchgeführt werden. „Trainer raus gibt es bei uns nicht“, erläutert Stefan Reinicke. „Für Aufstellung und Taktik sind die jeweiligen Team-Kapitäne unserer beiden Senioren-Teams verantwortlich“.

Auf die Einhaltung des Hygienekonzepts wird bei den Mitgliedern genau geachtet. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Zweite Mannschaft kämpft in der Bezirksliga um den Klassenerhalt. „Das ist auch erklärtes Ziel für Team 1, realistisch betrachtet“, wirft Dirk Peiszan ein. Es sei denn, Corona macht einmal mehr einen Strich durch die Rechnung. Vereins-Boss Lars Dietrich erinnert sich: „Es war vor allen Dingen für Wirtin Nina eine schlimme Zeit. Hätte sie den Lockdown finanziell nicht überstanden, wäre unser Verein heimatlos geworden.“

Große Anstrengungen beim Hygienekonzept

Zum Glück ist es anders gekommen. Dank großer Anstrengungen zimmerten die Green Bulls-Mitglieder ein Hygienekonzept unter erschwerten Bedingungen zusammen, denn die Vorgaben für Gastronomie und Vereinssport sind nicht deckungsgleich. Doch mit den Green Bulls kann und muss immer gerechnet werden, nicht nur beim Steeldarts. Die Club-Mitglieder sind auch so auf Scheibe. Good Darts!