Bei den ETB Miners will man weitere Fortschritte sehen

Und schon wieder ein Derby: Nach der Heimpartie gegen die Hertener Löwen (76:92) am vergangenen Samstag ist Basketball-Erstregionalligist ETB Wohnbau Miners nun auswärts gefordert, an diesem Sonnabend um 18 Uhr gastiert das Team von Interims-Headcoach Björn Barchmann bei Citybasket Recklinghausen (Campus Blumenthal) – Kooperationspartner bei den Metropol Baskets Ruhr.

Nur ein Sieg in 17 Spielen

War der Absturz des Essener Basketballs bis in die Regionalliga-Niederungen kaum zu verdauen, so waren es zumindest die Derbys wie gegen Herten, Dorsten oder eben Recklinghausen, auf die man sich in Essen gefreut hatte. Oder Duelle mit den Rheinstars aus Köln oder den Dragons aus Rhöndorf, denen man in den guten alten Zeiten schon begegnet war. Nicht wenige dürften sich auf packende Duelle auf Augenhöhe gefreut haben, auf Auseinandersetzungen um die Playoff-Platzierungen – oder zumindest um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Stattdessen sind die Miners nach nur einem Sieg in 17 Spielen schon jetzt abgestiegen – die Luft ist raus, das darf man wohl konstatieren. Derby hin oder her.

In Essen ist man noch immer auf der Suche nach einem neuen Trainer – und langfristig nach einer neuen Perspektive. Interimscoach Björn Barchmann muss seine Mannschaft bei Laune halten und vor allem die jungen Spieler weiterentwickeln – immerhin darum geht es noch. Der nächste Prüfstein wartet in Recklinghausen, das Team aus dem Vest kämpft noch um die Playoffs (derzeit stehen zehn Siege in der Statistik) und will nach der Pleite zuletzt gegen die BG Hagen (73:82) zurück in die Erfolgsspur.

Mut macht die Leistung einzelner Spieler

„Wir brauchen Konstanz, Woche für Woche“, fordert Barchmann vor dem Duell bei Citybasket. „Dann kann uns auch eine Überraschung gelingen.“ Mut mache ihm – trotz der Niederlage gegen Herten – die Leistung einzelner Spieler: „Natürlich Chris Alexander. Ganz stark waren aber auch die 16 Punkte von Michael Möbes, der in dieser Saison als junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung von der Zweiten in die Erste Regionalliga geschafft hat.“

Und: Jari Beckmann feierte gegen die Löwen nach monatelanger Verletzungspause ein Comeback. Gut 20 Minuten durfte er gegen die Löwen ran, neben zwei Punkten standen am Ende vor allem vier Rebounds in der Statistik. Der nächste Fortschritt ist gegen Recklinghausen geplant.