Badminton-Talent brilliert mit Triple bei Stadtmeisterschaft

Essen. Laksan Gnanaranjan feiert bei Stadtmeisterschaften das Triple. Neuer DJK Badmintonverein Werden gewinnt Schülertitel und zwei Vereinspokale.

Das Badminton-Talent Laksan Gnanaranjan zeigte bei den Essener Jugend- und Schüler-Stadtmeisterschaften eine beeindruckende Leistung und wurde der Favoritenrolle gerecht. Der erst 16-jährige Borbecker, der für den TSV Heimaterde Mülheim spielt, startete freiwillig in der höchsten Altersklasse U19 und holte als einziger Teilnehmer bei diesem Turnier das Triple. Dabei gab er keinen einzigen Satz ab.

Neben dem Einzel-Titel gewann er auch das Mixed mit seiner Schwester Piriyangha und das Jungendoppel mit seinem Mülheimer Vereinskollegen John Connor Dickhut, der in Burgaltendorf wohnt. Eine starke Bilanz wies auch Jugendspieler Jan Gauk vom Ausrichter TV Stoppenberg auf. In der U17 holte er sich zwei Titel im Einzel und im Mixed mit seiner Clubkameradin Kendra Marie Kohlmann. Außerdem wurde der junge Stoppenberger bei seinem freiwilligen Start in der U19 mit seinem Teamkollegen Luca Del Vecchio Vizemeister im Doppel.

Neu gegründet: DJK Badmintonverein Essen-Werden

In derselben Altersklasse trug sich die Borbeckerin Piriyangha Gnanaranjan (TSV Heimaterde) mit ihrem Triumph im Mädcheneinzel ebenfalls zum zweiten Mal in die Siegerliste ein. Das Double schafften außerdem drei Schülerspieler des neugegründeten Clubs DJK Badmintonverein Essen-Werden, der aus der Abteilung von DJK Grün-Weiß Essen-Werden/Heidhausen hervorgegangen ist. Juri Singer war in der U15 im Einzel und im Doppel erfolgreich, Ella Schriewer siegte in derselben Altersklasse im Einzel sowie im Doppel, und Ronja Heppekausen wurde U13-Stadtmeisterin im Einzel und Mixed.

Damit hatte das Werdener Trio maßgeblichen Anteil am souveränen Gewinn der Vereinswertung in der Schülerklasse, wo der DJK Badmintonverein sämtliche Titel einheimste. In der Jugendklasse lieferte sich die Werdener Talentschmiede ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit TV Stoppenberg, der sich letztlich knapp mit zwei Punkten Vorsprung durchsetzte. In der Gesamtwertung lag der DJK BV Essen-Werden mit fast 100 Punkten Vorsprung wieder deutlich vorn und sicherte sich somit seinen zweiten Vereinspokal.

Die Essener Stadtmeister im Nachwuchsbereich

U19 - Jungen Laksan Gnanaranjan (Essener Bürger); Mädchen: Piriyangha Gnanaranjan (EB); Jungendoppel: 1. John Connor Dickhut/Gnanaranjan (EB); Mädchendoppel: Melinda Buhrke/Melina Murek (DJK); Mixed: L. Gnanaranjan/P. Gnanaranjan (EB).

U17 - Jungen: Jan Gauk (TVS), Jungendoppel: Benjamin Noje/Luca Rodemann (DJK). Mixed: Gauk/Kendra Marie Kohlmann (TVS).

U15 - Jungen: Juri Singer. Mädchen: Ella Schriewer; Jungendoppel: Ensar Öztürk/Singer (DJK); Mädchendoppel: Pia Heppekausen/Schriewer.

U13 - Jungen: 1. Phineas Imping (DJK); Mädchen: Ronja Heppekausen (DJK); Jungendoppel: 1. Finn Balzar/Ameya Burugari (DJK); Mixed: 1. Balzar/R. Heppekausen (DJK).

U11- Jungen: Jona Stratmann (DJK).

Vereinswertung bei den Nachwuchs-Stadtmeisterschaften

Gesamt: 1. DJK Badmintonverein Essen-Werden (148 Punkte), 2. TV Stoppenberg (56,5), 3. OSC BG Werden (52,5). - Jugend: 1. TV Stoppenberg (46), 2. DJK BV Werden (44), 3. OSC BG Werden (18). - Schüler: 1. DJK BV Werden (104), 2. OSC BG Werden (34,5), 3. BC RW Borbeck (17).

