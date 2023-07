Auftakt und Derbys: Der Spielplan der Oberliga Niederrhein

Im Essener Uhlenkrug Stadion traff am Mittwoch den 21. September 2022 ETB Essen SW auf TVD Velbert. Foto: Dirk A. Friedrich / Funke Foto Services

Niederrhein. Der FVN hat den Oberliga-Spielplan 2023/24 veröffentlicht. Auf wen der ETB, Schonnebeck, Frintrop, Mülheim und Velbert zum Start treffen.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Spielplan für die Oberliga-Saison 2023/24 veröffentlicht. Aufsteiger Adler Union Frintrop eröffnet die Runde am Freitagabend gegen Topteam VfB Hilden (11. August, 19.30 Uhr). Das erste Essener Derby steigt am sechsten Spieltag – Frintrop gegen den ETB Schwarz-Weiß.

Am Uhlenkrug ist direkt einiges los, der SV Straelen kommt an Spieltag eins (So., 13. August/15 Uhr). Die Spvg Schonnebeck empfängt zeitgleich den SC St. Tönis, während der TVD Velbert bei Ratingen 04/19 ran muss und der Mülheimer FC den 1. FC Kleve trifft.

Die ersten drei Spieltage der Oberliga Niederrhein 2023/2024:

1. Spieltag

Freitag, 11. August, 19.30 Uhr

DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

Sonntag, 13. August, 15.00 Uhr

Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck

SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 11/20

Ratingen 04/19 - TVD Velbert

ETB SW Essen - SV Straelen

TSV Meerbusch - SC Union Nettetal

VfB Homberg - KFC Uerdingen

Sonntag, 13. August, 15.30 Uhr

FC Büderich - SF Hamborn 07

Mülheimer FC 97 - 1. FC Kleve 63/03

2. Spieltag

Freitag, 18. August, 19.30 Uhr

SC Union Nettetal - DJK Adler Union Frintrop

SV Straelen - Mülheimer FC 97

Samstag, 19. August, 18 Uhr

KFC Uerdingen - Sportfreunde Baumberg

Sonntag, 20. August, 15 Uhr

1. FC Kleve 63/03 - Ratingen 04/19

TVD Velbert - SpVg Schonnebeck

SF Hamborn 07 - VfB Homberg

SV Sonsbeck - TSV Meerbusch

Sonntag, 20. August, 15.30 Uhr

VfB 03 Hilden - ETB SW Essen

SC St. Tönis 11/20 - FC Büderich

3. Spieltag

Samstag, 26. August, 18 Uhr

KFC Uerdingen - SF Hamborn 07

Sonntag, 27. August, 15 Uhr

Sportfreunde Baumberg - TSV Meerbusch

SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve 63/03

Ratingen 04/19 - SV Straelen

ETB SW Essen - SC Union Nettetal

DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

VfB Homberg - SC St. Tönis 11/20

Sonntag, 27. August, 15.30 Uhr

FC Büderich - TVD Velbert

Mülheimer FC 97 - VfB 03 Hilden

Den vollständigen Spielplan der Oberliga Niederrhein finden Sie auf der Website des FVN.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen