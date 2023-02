Aufsteiger HSV Überruhr überrascht mit einer Personalie

HSV Überruhr hat sich, zum Auswärtssieg trug auch ein neuer Spieler bei. So lief der Spieltag der Essener Mannschaften in Ober- und Verbandsliga.

Oberliga

TuS Lintorf - HSV Überruhr 26:30 (12:15). Nach vier Siegen in Serie hat sich Aufsteiger Überruhr im Tabellenmittelfeld (17:15 Punkte) etabliert. Das Team von der Ruhrhalbinsel überraschte mit einer Personalie: Lukas Ellwanger, Urgestein bei Tusem Essen und Trainer des Regionalliga-Teams, kribbelt es offenbar wieder in den Fingern, sodass er sich entschlossen hat, noch einmal aktiv zu werden. Der 31-Jährige gab ein erfolgreiches Debüt im Innenblock und am Kreis, erzielte zudem drei Treffer. Entsprechend positiv fiel auch sein Fazit aus: „Wir haben eine sehr gute Defensivleistung gezeigt und vor allem in der zweiten Halbzeit gut ins Tempo gefunden. Die Marschrichtung des Trainers konnten wir größtenteils gut umsetzen und hätten am Ende sogar noch höher gewinnen können.“

Die Essener konnten sich aber zunächst nicht absetzen. Das Spiel blieb bei wechselnder Führung bis zum 19:17 (40.) ausgeglichen. Das änderte sich Mitte der zweiten Halbzeit. Ein 9:3-Lauf zum 28:20 (53.) sorgte für die Entscheidung. HSV-Coach Tim Reinhardt war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben in der zweiten Hälfte aus einer guten Deckung heraus häufig ins Tempospiel gefunden und einfache Tore erzielt. Im Positionsspiel war aber noch etwas Sand im Getriebe“.

HSV: Ch. Ridder, Sieberin; Vetterlein (6), Birkenstock (5), Lepper (5), Lorenz (4), Ca. Ridder (4), Ellwanger (3), Koenemann (2), van der Heuvel (1), Sodys, Reimann, Mund, Batz.

Sven Pfeffer vom Landesligisten GW Werden hat sich gegen Lukas Tholen (Überruhr II) durchgesetzt. Das Spiel gewann HSV Überruhr aber knapp mit 26:25. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Verbandsliga: Kettwiger SV verliert auch Derby bei MTG Horst

MTG Horst - Kettwiger SV 30:29 (12:12). Während sich die MTG ins Mittelfeld absetzt, hält die Kettwiger Talfahrt mit dem siebten sieglosen Spiel an. Nach der Trennung vom Trainerduo Lars Dressler und Christian Stenzel stand diesmal Florian Kundt beim KSV in der Verantwortung. Die Gastgeber hatten den besseren Start, gingen mit 4:1 (6.) in Führung und hielten bis zum 11:8 (20.) den Drei-Tore-Vorsprung. In der spannenden Schlussphase setzte Florian Reimann 44 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Treffer. Die Gäste nahmen vor ihrem letzten Angriff eine Auszeit, scheiterten jedoch an Torwart Sebastian Valentin, der wie vor einer Woche in Solingen erneut zum Matchwinner wurde. Ein Sonderlob gab es für das MTG-Eigengewächs Jonas Heiming, der mit sechs Toren erfolgreichster Werfer war.

Erleichterung bei MTG-Sprecher Carsten Stepping: „Die Trainerentlassung in Kettwig machte es für uns nicht leichter. Dennoch waren wir von Beginn an in einem engen Derby spielbestimmend.“

Tore MTG: Heiming (6), Deckwitz (5), Syperek, Reimann (je 4), P. Griese, Neumann, Bergander (je 3), Kurowski, Anhalt; KSV: Leisen, Kaesler (je 7), Engels (5), Pfeiffer (4), Hündgen (3), Ditzhaus (2), Neumann.

ETB - TSV Aufderhöhe II 39:30 (19:14). Der ETB lebt weiter. Nach 14 Niederlagen in Serie feierten die Schwarz-Weißen den dritten Sieg. Vor vollen Zuschauerrängen brannten die Gastgeber gegen die Solinger zunächst ein „Feuerwerk“ ab und gingen über 5:1 (7.) mit 11:4 (16.) in Führung. Der TSV scheiterte immer wieder an der überragenden ETB-Abwehr und dem herausragenden Torwart Fabian Traphan, der Mitte der zweiten Halbzeit von dem ebenfalls sicheren Max Schütte abgelöst wurde. Im Angriff überzeugte vor allem der siebenfache Torschütze Gianluca Violano. Ein Sonderlob von Rückraumspieler und ETB-Sprecher Nils Grammon ging an den A-Jugendlichen Fabian Hesterkamp, der bei seinem Debüt einen Treffer erzielte.

Tore ETB: Violano (7), D. Schulze, Ulrich (je 6), Grammon, Vogt (je 5), M. Schulze, Falke (je 3), Achatz, Jetter, Kuth, Hesterkamp.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen