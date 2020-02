Aufsteiger HC Essen hat Probleme mit Schlusslicht Düsseldorf

Essen. In der Hallenhockey-Regionalliga sind die Entscheidungen gefallen. Oberligist ETB hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Hallenhockey-Regionalligist HC Essen steht als Aufsteiger in die 2. Bundesliga bereits fest. Der Etuf indes wird aus der 2. Regionalliga absteigen.

Regionalliga

HC Essen - Düsseldorfer HC II 9:7 (3:4).

Ohne vier Stammspieler hatte der Zweitliga-Aufsteiger erhebliche Probleme mit dem Schlusslicht. Die Unsicherheiten nutzen die Düsseldorfer und gingen mit 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstor durch Sven Brodersen kam der HCE besser ins Spiel und glich durch Lukas Goerdt aus. Der DHC antwortet mit dem 3:1. Kurz vor dem Wechsel fälschten die Gäste einen Schuss von Dominic Franzen ins eigene Netz ab. Das Spiel blieb auch nach der Pause ausgeglichen. Heimeshoff, Goerdt und Brodersen drehten in der Endphase das Spiel.

HCE: Boddenberg; Heimeshoff (1), Dühr, Goerdt (2), Reinhardt (1), Göbel, Franzen (2), Bruder, Brodersen (2), Schäfers (1).

2. Regionalliga

Etuf - ETG Wuppertal 4:5 (1:2). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung steigt der Etuf in der Oberliga ab. Die Essener gingen nach einer Strafecke durch Leon Hansen in Führung. Wuppertal kam nach dem Ausgleich (27.) immer besser ins Spiel und setzten sich auf 3:1 (38.) ab. Die Begegnung blieb aber offen. Von drei Strafecken in den letzten drei Minuten konnte nur Fabian Paß eine verwandeln. Tore: Paß (2), Hansen, Schrödter.

Oberliga

THC Münster II - ETB 8:4 (3:1). Der Befreiungsschlag blieb aus. Nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten sieht Trainer Tobias Bierkämpfer nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt: „Wir haben ein schweres Restprogramm gegen die Aufstiegskandidaten Hüls und Düsseldorfer SC.“ THC Münster profitierte von einer sehr guten Trefferquote nach Ecken und konterte den ETB aus.

Tore: Damm (3), Liebenehm.

2.Verbandsliga

HTC Kupferdreh - Etuf II 4:6 (3:3). Durch die Niederlage muss der HTC in die Abstiegsrelegation. Entscheidend war die starke Defensive des Etuf.

Tore HTC: Verlage (2), Breuer, Großheimann.

Damen-Regionalliga

HCE – Gladbacher HTC 18:1 (8:0). Das punktlose Schlusslicht hatte nicht den Hauch einer Chance. Lisa Strohbücker eröffnete in Torflut (5.). Trainer Jens Lüninghöner war zufrieden: „Ein schönes Spiel, um sich bei unseren Publikum zu verabschieden und sich für die tolle Unterstützung zu bedanken.“

HCE: Brauer; Behr, Brauer (3), Büser (1), Dörr (1), Klinge (6), Kruft, Rummeni (1), Strohbücker (5), Usala (1).

Etuf - BW Köln 2:2 (0:0). Der Etuf startete mutig gegen die favorisierten Gäste, die bereits als Bundesliga-Aufsteiger feststehen. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten verlief die erste Halbzeit torlos. Tanja Barfeld brachte den Etuf kurz in Führung. Sie war es auch, die nach dem Kölner Ausgleich mit einem sehenswerten Solo zum 2:1 (46.) traf. Bereits zwei Minuten später schlugen die Domstädter zurück.

Etuf: Zibuschka; Teichelkamp, Giskes, Barfeld (2), Witte, Berger, Hülser, Stanc.

Damen-Verbandsliga

ETB - HC Georgsmarienhütte 4:2 (0:1). Der ETB liegt weiterhin gemeinsam mit dem VfB Hüls an der Tabellenspitze. Er hatte jedoch vor allem in Hälfte eins erhebliche Probleme mit dem Vorletzten.