Auf wen die Miners gegen Salzkotten besonders achten müssen

Die Essener reisen in Bestbesetzung am Samstag nach Salzkotten. Die Gastgeber leben vor allem vom Punkteschnitt ihres Keith Hayes II.

Für Basketball-Erstregionalligist ETB Miners geht es an diesem Samstag ins Ostwestfälische, der Liga-Primus reist zum Aufsteiger nach Salzkotten (18.30 Uhr, Hederauenhalle, Upsprunger Straße) – und dies mit voller Kapelle: Justin Andrew, zuletzt gegen Hagen-Haspe kurz vor Schluss umgeknickt, ist seit Donnerstagabend wieder im Training, einem Einsatz steht wohl nichts im Wege.

Er wird gebraucht. Salzkotten ist aufgestiegen, um zu bleiben. Oder besser formuliert: Die Liga zumindest nicht umgehend wieder über die Kellertreppe zu verlassen. Sechs Niederlagen stehen sechs Siegen gegenüber, Platz sechs gibt es derzeit dafür. Es ist ein Duell zweier sehr starker Offensiven. Salzkotten lebt dabei aber vor allem von Keith Hayes II: Satte 29,7 Punkte im Schnitt pro Spiel steuert der US-Amerikaner bei, natürlich geht es für die Miners in erster Linie darum, seine Kreise einzuengen.

Salzkotten verfügt über Big Men unter den Körben

Eine Aufgabe, in der die Miners – aller Unterschiede in den Details – geübt sind. Gegen Haspe war die sportliche Degradierung von Anfernee McAllister zur Bedeutungslosigkeit der Schlüssel zum Erfolg, nun also geht es um Keith Hayes II. Vor allem, aber nicht nur: „Wir treffen mit Salzkotten auf einen Gegner, der uns mit seinen Big Men auch unter den Körben etwas entgegensetzen kann“, so Headcoach Lars Wendt. „Darauf haben wir die Jungs vorbereitet. Es geht darum, Salzkottener Offensivrebounds zu verhindern, um zweite Chancen des Gegners zu vermeiden.“

Es ist die Partie zwischen zwei starken Offensivformationen auf der einen Seite. Auf der anderen treffen die Essener aber auf eine der schwächeren Defensiven der Liga. Wendt: „Das wollen wir natürlich ausnutzen, den Ball gut bewegen, das Tempo hochhalten.“

Für den Essener Trainer ist es ein durchaus besonderes Spiel. In Salzkottens Headcoach Martin Krüger trifft Wendt auf seinen ehemaligen Lehrer und Trainer, „ich freue mich sehr auf das Wiedersehen“. Gastgeschenke soll es freilich nicht geben.

