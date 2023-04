Auf dem Essener Baldeneysee fällt ein wichtiger Startschuss

Am Wochenende starten die Kanuten bei der Frühjahrsregatta traditionell in die neue Saison. Weitere Events in NRW stehen in diesem Jahr an.

Nur eine Woche nach der abschließenden Sichtung des Deutschen Kanu-Verbandes fällt nun hier in Essen mit der großen internationalen Frühjahrsregatta schon traditionell der offizielle Startschuss für die Saison 2023.

Und die hat es speziell für NRW durchaus in sich: die „Finals“ mit den Deutschen Einermeisterschaften im Parallelsprint im Duisburger Innenhafen sowie dem internationalen Highlight mit den Weltmeisterschaften auf der Duisburger Wedau und dann den Deutschen Meisterschaften in Köln. Das wird ein spannendes Kanu-Jahr!

Spannende Rennen und hochklassige Wettkämpfe gibt es zum Auftakt nun auf jeden Fall auf dem Baldeneysee. Wobei einer der Höhepunkte die Austragung der offenen NRW-Langstreckenmeisterschaft in den Einerbooten am Samstag sein wird. Hinter Regattaleiter Jan Schäfer und seinem Team lie-gen schon viele Wochen der Vorbereitung für diese große Veranstaltung.

Seinen Dank richtet Schäfer ausdrücklich auch an das Team der Sport- und Bäderbetriebe Essen, „die uns beim Aufbau der Regatta-strecke wie gewohnt zuverlässig unterstützen“. Nahezu alle drei Minuten wird über drei Tage ein Startschuss zu hören sein; ein Riesenprogramm für den Veranstalter und die Sportler.

68 Vereine und Auswahlmannschaften sind am Start

Insgesamt schicken 68 Vereine und Auswahlmannschaften aus dem Bundesgebiet sowie aus den Niederlanden, Belgien und auch Italien nahezu 650 Aktive in die Rennen. Nicht unerwartet stellt die KG Essen auf ihrer Heimstrecke dabei das größte Vereinskontingent mit fast 70 Startern, dabei aus Essener Sicht auch RuWa Dellwig.

In den Reihen der KGE stehen auch die frisch für die Nationalmannschaften qualifizierten Max Rendschmidt, Tobias-Pascal Schultz, Nico Paufler sowie Jonas Borkowski und die beiden Damen Enja Rößeling und Caroline Arft. Dabei aber auch die weitere Nachwuchsgarde um Tim Dietzler, Jan-Peter Graf, Ferdinand Dittmar und Niklas Heuser.

Erster sportlicher Leckerbissen die Langstreckenmeisterschaften

Zu einem ersten sportlichen Leckerbissen sollte sich am Samstag im Rahmen der Langstreckenmeisterschaften das Rennen der Herren erweisen. Denn hier wird auch Max Hoff das KGE-Trikot überstreifen und wieder an seiner alten Wirkungsstätte antreten. Immer noch sehr aktiv, hat er im Vorjahr seine Qualitäten im Wildwasser unter Beweis gestellt und ist mit seinen erzielten Erfolgen sogar Sportler des Jahres in Köln geworden. Nun möchte einmal mehr sein Potential im Rennkajak unter Beweis stellen.

In sich haben werden es auch die 5.000m-Rennen speziell in der Jugendklasse, gehen hier doch große Teilnehmerfelder mit über 40 Booten an den Start. Zuvor stehen am Freitag schon die 200m-Rennen an.

