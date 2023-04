Assindia Cardinals: WAZ verlost Karten für den Saisonstart

Essen. Regionalligist Assindia Cardinals startet am 30. April am Hallo gegen Wuppertal in die Saison. Hier können sie Karten für den Auftakt gewinnen.

Die Assindia Cardinals starten am Sonntag, 30. April, in die Regionalliga-Saison. Zu Gast sind dann um 15 Uhr am Hallo in Stoppenberg die Wuppertal Greyhounds. Die Essener, im vergangenen Jahr aus der 2. Bundesliga abgestiegen, wollen in der kommenden Spielzeit um den Aufstieg mitspielen.

Wer bei der Premiere dabei sein möchte, hat die Chance, bei unserem Gewinnspiel Karten zu ergattern. Zum WAZ Gameday verlosen wir Tickets unter waz.de/cardinals und unter nrz.de/cardinals. Die Aktion läuft noch bis zum 23. April.

Das einzige Testspiel in der Vorbereitung haben die Cardinals gegen die Golden Eagles Mainz (Regionalliga Mitte) mit 14:23 verloren. „Wir haben den Ball in der Offensive eigentlich recht gut bewegt, dann aber durch einige persönliche Fehler dem Gegner Vorteile verschafft“, analysierte danach Cardinals-Cheftrainer Bernd Janzen, der in dieser Saison auch für die Offensivabteilung zuständig ist.

Immer wieder wurden die „Men in Blue“ durch Turnover zurückgeworfen: Mal konnten sie einen Mainzer Punt nicht sichern, als sie ihn versuchten zu fangen, ein anderes Mal verloren sie den Ball im Laufspiel – hinzu kamen ein paar Abstimmungsschwierigkeiten. „Aber wir hatten auch durchaus gute Aktionen“, sagte Janzen.

Hier gibt es alle News aus der Essener Fußballszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen