Assindia Cardinals stolz: Nationalteam zu Gast in Essen

Essen. Am Osterwochenende trainiert deutsche Football-Nationalmannschaft in Kettwig. Für die Gastgeber ist es ein Besuch mit Signalwirkung.

„The Nest“ nennen die Assindia Cardinals ihre Heimat an der Ruhrtalstraße in Essen-Kettwig, die sie vor rund zwei Jahren bezogen haben. Und dort empfangen die Essener Footballer prominenten Besuch: Von Samstag bis Montag absolviert die Deutsche Football-Nationalmannschaft ein Trainingscamp in Kettwig, die Trainingseinheiten finden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

„Für die Stadt und den Verein ist das schon super fürs Renommee. Wir sind stolz darauf, dass wir das Camp ausrichten können und werden mit unserem ehrenamtlichen Personal helfen, wo wir können, damit das ein voller Erfolg wird“, sagt Cardinals-Chef Wilfried Ziegler, der dem Verband das Angebot gemacht hatte. „So werden wir innerhalb der Football-Community bekannter und anders wahrgenommen und können unser Standing innerhalb von Football-Deutschland nur verbessern.“

In Kettwig wird sich das Nationalteam um Headcoach Shuan Fatah auf die Länderspiele in diesem Jahr, aber auch perspektivisch auf die WM 2025 vorbereiten.

Momentan bereiten sich die „Men in Blue“ auf die Regionalliga West vor und haben im Jubiläumsjahr eine ganz besondere Mission: Nachdem die Essener in der letzten Saison den Klassenerhalt in der Zweiten Liga (GFL2) haarscharf verpasst hatten, wollen sie nun zum 40. Geburtstag den direkten Wiederaufstieg feiern, was nicht einfach wird. Noch in dieser Winterpause musste das Team von Cheftrainer Bernd Janzen erneut einige Abgänge in höherklassige Ligen verzeichnen, dafür kehrten aber auch Jungs zurück, die im letzten Jahr pausiert hatten. Verstärkungen aus den USA, den Niederlanden, Frankreich und dem Vereinigten Königreich sind dazugekommen.

„Der Wiederaufstieg ist keine Pflicht, um zu überleben. Wir wollen aber wieder nach oben, weil wir vom gesamten Umfeld und der Anlage in die Zweite Liga gehören“, meint Ziegler, der der Saison entspannt entgegenblickt. Immerhin haben die Cardinals inzwischen eine gewisse Routine entwickelt, was Auf- und Abstiege angeht. Zuletzt spielten sie 2019 in der Regionalliga.

Am Sonntag, 16. April (15 Uhr, Am Hallo) absolvieren die Cardinals ihr einziges Testspiel gegen die Mainz Golden Eagles, ehe am 30. April (15 Uhr) ebenfalls zu Hause die Saison gegen die Wuppertal Greyhounds startet.

