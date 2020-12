Assindia Cardinals Essen planen bereits für das nächste Jahr

Die Hoffnung starb, als die Politik beschlossen hatte, die Fesseln der Corona-Schutzmaßnahmen nicht zu lockern. Das war im August und selbst ein regionales Mini-Turnier im Westen, auf das sich die Assindia Cardinals Essen und drei weitere NRW-Vereine verständigt hatten, musste abgesagt werden. Die Saison in der 2. Football-Bundesliga (GFL 2) wurde ersatzlos gestrichen.

Ein Vorteil, sofern man in dieser Situation überhaupt davon sprechen kann: Der Blick konnte frühzeitig auf die Spielzeit 2021 gerichtet werden. Und das haben die Assindia Cardinals auch getan. Ende Oktober sind sie auf ihrer neuen Anlage an der Ruhrtalstraße in die Vorbereitung gestartet, doch aktuell steht wegen des Lockdowns natürlich niemand im Sportzeug auf dem Kunstrasen. Das hält die Essener aber freilich nicht davon ab, ihren Personalplan umzusetzen. Und nach einer Sitzung der Bundesliga-Teams steht auch der Rahmen für die kommende Spielzeit, die im Juni beginnen soll (siehe Zweittext).

Head Coach Bernd Janzen arbeitete früher schon einmal für die Cardinals (hier eine Szene von 2009).. Foto: Michael Gohl

Trainer Janzen erreichte 2009 mit Essen das DM-Viertelfinale

Die ersten Personalentscheidungen sind in Essen ebenfalls schon gefallen. Im Oktober trennten sich die Cardinals einvernehmlich von Head Coach „DJ“ Anderson , weil man unterschiedlich Auffassung hatte, wie es weitergehen sollte. Für den Aufstiegstrainer von 2019 ist Bernd Janzen zurückgekehrt - ein alter Bekannter. Er war bereits von 2000 bis 2010 Trainer bei den Cardinals. Ab 2004 übernahm er die Sportliche Leitung und führte die Essener 2008 in die GFL. Dort erreichte Janzen 2009 das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft.

In den vergangenen zehn Jahren coachte Bernd Janzen unter anderem das NRW-Jugend-Auswahlteam, die Wuppertal Greyhounds und den Liga-Konkurrenten Solingen Paladins. „Wir hatten eine sehr erfolgreiche, schöne gemeinsame Zeit“, erinnert sich Janzen und begründet damit auch, warum er „keinen Moment gezögert“ habe, als das Angebot der Cardinals bekam.

Neuer Quarterback hat vielversprechende Veranlagung

In dem 23-jährigen US-Amerikaner Joe Newman haben die Cardinals einen neuen Quarterback verpflichtet, einen Wunschspieler von Janzen, den er selbst gescoutet hat. Newman hat vier Jahre lang am Wofford College in Spartanburg, South Carolina, gespielt und wurde in seiner Division sogar zum Offense-Spieler des Jahres gewählt. In den Jahren 2018 und 2019 warf er jeweils mehr als 1000 Yards.

Zweite Liga mit regionaler Struktur Essen. „Wir sind uns innerhalb der GFL einig, dass im kommenden Jahr auf jeden Fall gespielt werden muss. Zwei Jahre kein Football, das geht nicht“, sagt der Präsident der Cardinals Wilfried Ziegler, der auch stellvertretender Sprecher der Bundesligisten ist. Dementsprechend wurden die Weichen gestellt. Die Saison in der 2. Liga (GFL2) soll Anfang Juni beginnen mit einer regionalen Struktur. Die Essener spielen dann im Westen mit Düsseldorf Panther, Solingen Paladins und Langenfeld Longhorns in einer Gruppe. Der Norden setzt sich aus Berlin Adler, Rostock Griffins, Lübeck Cougars und Hamburg Huskies zusammen. Nach den sechs Spielen innerhalb der Staffel (Hin- und Rückspiel) folgen vier gruppenübergreifende Duelle, zwei davon auswärts und zwei zu Hause. Macht unterm Strich zehn Partien. „Es wird auf jeden Fall einen Tabellenletzten geben“, sagt Ziegler. Bei der Titelvergabe wäre theoretisch auch noch ein richtiges Finale denkbar. Ob das realisierbar ist, hängt aber wohl auch von der Corona-Problematik ab.

„Sein Trainer am College hat ihn als Spieler und als Persönlichkeit sehr empfohlen. Joe bringt Erfahrung auf hohem Niveau mit, und ich bin fest davon überzeugt, dass er „seine“ Offense sehr gut und erfolgreich führen wird“, sagt der Essener Head Coach. „Er ist athletisch, wirft richtig gut, kann aber auch selber mit dem Ball laufen. Er gibt unserem Spiel dadurch die dritte Dimension.“ Newman soll aber erst vor Ostern in Deutschland landen.

Zwei neue Koordinatoren für den Head Coach

Zudem haben die Essener das Team mit zwei Koordinatoren verstärkt. Klaudiusz Cholewinski (31) heißt der neue Defense Coordinator. Er hat in den vergangenen fünf Jahren vor allem Nationalmannschaften trainiert. Der ehemalige Nationalspieler Florian Hartmann (37) ist künftig für die Offensive zuständig. Er schloss sich schon als 16-Jähriger den Cardinals an und bestritt unter Head Coach Janzen seine Rookie Season bei den Senioren.