Asmussen kommt: Tusem Essen holt Rückraumspieler aus Rostock

Essen. Der zweite Neue für die Saison 2023/24 wurde vorgestellt: Tusem verstärkt sich mit Philipp Asmussen. Was die Essener zum Transfer sagen.

Philipp Asmussen wechselt im Sommer zu Tusem . Das gab der Essener Handball-Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Rückraumspieler kommt vom HC Empor Rostock und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Er hat in 23 Zweitliga-Spielen in dieser Saison bisher 53 Tore erzielt. „Ich freue mich sehr über den Wechsel zum Traditionsklub Tusem. Das Team spielt einen sehr schnellen und attraktiven Ball. Ich habe sehr gute Gespräche sowohl mit dem Trainer als auch der Geschäftsführung geführt und bin vom Umfeld des Vereins sehr überzeugt“, sagt Asmussen.

Tusem Essen: Asmussen ist der zweite Neuzugang

Herbert Stauber, Sportlicher Leiter des Tusem, freut sich ebenfalls auf den Neuen: „Philipp ist ein richtig guter Rückraumspieler, und in den geführten Gesprächen hat er uns auch menschlich komplett von sich überzeugt. Er hat ein super gutes Spielgefühl, kreative Ideen im Angriff und entspricht genau unseren Vorstellungen. Wir sind stolz, dass wir ihn für unser Konzept begeistern konnten und er sich für den Tusem entschieden hat. Seine Verpflichtung ist neben den bereits getätigten Transfers ein weiterer wichtiger Schritt, um das Team nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.“

Zuvor hatten die Essener bereits die Verpflichtung von Christian Wilhelm bekanntgegeben – auch der 20-Jährige spielt bislang noch in Rostock.

