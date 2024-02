Essen. Eishockey-Oberligist verliert das letzte Hauptrundenspiel zu Hause gegen Leipzig mit 3:5. Im Playoff-Achtelfinale wartet der EC Peiting.

Die Euphorie bei den Moskitos Essen vor den Playoffs hat einen leichten Dämpfer erhalten: Am letzten Spieltag musste sich der Eishockey-Oberligist den Icefighters Leipzig zu Hause mit 3:5 (0:1, 2:2, 1:2) geschlagen geben und schließt die Hauptrunde damit auf Platz drei ab.

Der 4:7-Patzer der Tilburg Trappers (ein Punkt mehr) in Rostock blieb ungenutzt. 1800 Zuschauer am Westbahnhof – darunter viele Fans aus Leipzig – hatten für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt. Im Playoff-Achtelfinale treffen die „Mücken“ auf den Süd-Oberligisten EC Peiting, das erste der maximal fünf Duelle steigt am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) am Westbahnhof..

Moskitos geraten gegen Leipzig in Unterzahl in Rückstand

Die Gastgeber taten sich im ersten Drittel ohne den gesperrten Leistungsträger Sandis Zolmanis noch schwer, in gefährliche Positionen zu kommen. Auch in der eigenen Zone ließen die Moskitos den Icefighters mitunter zu viel Raum – und gerieten in Unterzahl in Rückstand. Bei einer feinen Leipziger Kombination waren die „Mücken“ jeweils einen Schritt zu spät (15.). „Wir müssen wach werden. Wir spielen nicht das Eishockey, das wir können“, haderte Moskitos-Verteidiger Niklas Heyer in der ersten Pause.

Zu Beginn eines wilden Mitteldrittels war Essen besser drin, Dennis Reimer schnürte die Scheibe in Überzahl zum 1:1-Ausgleich unter die Latte (22.). Beinahe hätten die Moskitos vorgelegt, doch das Schiedsrichtergespann erklärte den vermeintlichen Führungstreffer von Fabio Frick auch nach Ansicht der Videobilder nicht für gültig (28.). Stattdessen holten sich die Icefighters die Führung mit dem zweiten Tor in Überzahl zurück (30.) und erhöhten durch einen eigentlich harmlosen Distanzschuss fünfeinhalb Minuten später auf 3:1 (36.). Die Hausherren aber blieben im Spiel, weil Alexej Dmitriev noch vor der zweiten Pause mit der Rückhand auf 2:3 verkürzte (37.).

Moskitos machen im Schlussdrittel Druck - aber Leipzig trifft

In den Anfangsminuten des Schlussabschnitts setzten die Moskitos die Gäste unter Dauerdruck, verpassten aber den Ausgleich. Leipzig hingegen machte viel aus seinen Möglichkeiten und baute seinen Vorsprung durch einen abgefälschten Distanzschuss aus (48.).

Essen meldete sich durch Edmunds Augstkalns nach Assist von Biezais zwar im Powerplay noch einmal mit dem 3:4 zurück (51.), in den Schlussminuten aber machten die Icefighters durch ein Empty-Net-Goal endgültig den Deckel drauf (58.).

So haben sie gespielt

Moskitos – Icefighters Leipzig 3:5.

Drittel: 0:1, 2:2, 1:2.

Tore: 0:1 (15.), 1:1 Reimer (22.), 1:2 (30.), 1:3 (36.), 2:3 Dmitriev (37.), 2:4 (48.), 3:4 Augstkalns (51.), 3:5 (Empty Net, 58.).

Strafminuten: Essen 4 – Leipzig 16.

Zuschauer: 1826.