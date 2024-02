Essen. In der Bezirksliga Gruppe 6 kommt es am Wochenende zu einem interessanten Essener Spiel zwischen Tusem und Werden-Heidhausen. Was beide Trainer im Vorfeld denken.

Mit 39 Punkten nach 19 Partien spielt Landesliga-Absteiger Tusem Essen eine starke Saison und rangiert auf dem dritten Tabellenplatz. Weil Spitzenreiter Genc Osman Duisburg und der erste Verfolger Blau-Gelb Überruhr aber noch besser und kontinuierlicher punkten (jeweils 47 Punkte), werden die Essener kaum genannt, wenn man nach den Aufstiegsfavoriten fragt.