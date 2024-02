Essen. Moskitos-Mitglieder machen auf außerordentlicher MV den Weg für eine Ausgliederung der Profi-Abteilung frei. Wie es in Essen jetzt weitergeht.

Als die Moskitos Essen ihre Mitglieder zur außerordentlichen Mitversammlung in die Eissporthalle am Westbahnhof bestellten, bildeten sich noch minutenlang nach dem geplanten Beginn lange Schlangen vor dem VIP-Raum. Eine wichtige Abstimmung stand auf der Tagesordnung: Darf der Verein seine Profi-Mannschaft zur neuen Saison in eine Spielbetriebsgesellschaft ausgliedern oder nicht? Der Essener Eishockey-Oberligist erhielt die Zustimmung der knapp einhundert anwesenden stimmberechtigten Mitglieder: Fünf Personen stimmten gegen eine Ausgliederung, fünf weitere enthielten sich – ein deutliches Ergebnis.