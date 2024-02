Essen. Für den 21-jährigen Mittelfeldspieler des ETB SW Essen ist in der Baller League Halbzeit. Er zieht ein Zwischenfazit und bewertet die Doppelbelastung.

Seinen Ehrgeiz hat Guiliano Zimmerling immer mit im Gepäck. „Ich will immer gewinnen, egal ob auf dem Platz oder in der Baller League“, sagt der 21-Jährige. Umso angefressener war er nach zur Halbzeit der Hallenfußball-Event-Liga. Mit Calcio Berlin hatte er in Köln am Montagabend 5:7 gegen Las Ligas Ladies verloren. Eine 2:0-Führung hatten Zimmerling und seine Kollegen am fünften Spieltag aus der Hand gegeben. Ex-Profi Moritz Leitner besorgte mit seinen fünf Toren den Endstand. „Das war ziemlich unglücklich“, meint er.