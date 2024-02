Essen. Damian Apfeld bleibt beim Essener Oberligisten ETB Schwarz-Weiß. Warum sich Verein und Trainer ganz schnell einigen konnten und was sie vorhaben.

Der ETB Schwarz-Weiß setzt auf Kontinutität. Damian Apfeld wird den Essener Oberligisten auch in der Saison 2024/25 trainieren. Der 37-Jährige wird damit in sein drittes Jahr als Chefcoach gehen. „Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen, das in mich gesetzt wird“, sagt Apfeld.

Verein und Trainer haben sich schnell geeinigt. Ein Grund: die gute Arbeit des ehemaligen U19-Trainers von Rot-Weiss Essen. In seinem ersten Jahr wurde er Tabellenfünfter, stellte mit dem ETB die Überraschungsmannschaft der Oberliga. Er formte Spieler wie Noel Futkeu, der inzwischen bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. In dieser Saison steht die Mannschaft im Tabellenmittelfeld, hat aber noch Chancen, nach oben zu klettern. Man ist eben ambitioniert.

ETB Schwarz-Weiß: Neue Infrastruktur als Vorteil

Dass das Gelände am Uhlenkrug modernisiert wird, passt dazu. „Wir alle beim ETB sind hochmotiviert, den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Die neue Infrastruktur, die gerade am Uhlenkrug entsteht, wird unserem Verein einen weiteren Schub verleihen“, betont Apfeld. Gerade in den Wintermonaten werden die Möglichkeiten besser sein. „Das sind Faktoren, die mir die Entscheidung leicht gemacht haben.“ Er werde seine Arbeit „weiterhin mit maximaler Leidenschaft und Erfolgshunger fortsetzen“.

Karl Weiß, Erster Vorsitzender bei Schwarz-Weiß, sagt: „Ich freue mich, dass die Verlängerung mit Damian geklappt hat. Kontinuität ist ganz wichtig für unseren Klub. Insbesondere mit einem Trainer, der sich auch mit dem Verein ETB Schwarz-Weiß Essen sehr identifiziert und gute Arbeit leistet.“

Die Ziele trage Apfeld voll mit - der Klub setzt auf junge Spieler. Apfeld trägt das Konzept mit. „Es war bisher eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Damian. Wir sind sehr zufrieden, dass er bei uns bleibt und wir ihn als Trainer behalten können.“ In der Oberliga Niederrhein geht es am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SV Sonsbeck weiter (15 Uhr/Uhlenkrug).

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!