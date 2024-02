Essen. Ihr Stern ging bei der SGS auf: Lena Oberdorf. Das Mega-Talent setzt neue Maßstäbe. Was der Essener Bundesligist über den Bayern-Transfer denkt.

Als Lena Oberdorf 2018 zur SGS Essen in die Frauenfußball-Bundesliga wechselte, war sie erst 16 Jahre alt und hatte bis dato einzig und allein mit Jungs gekickt. Trainer Markus Högner stellte sie am ersten Spieltag trotzdem sofort in seine Startelf. Für Oberdorf war es der Beginn eines fast märchenhaften Aufstiegs. Bei ihrem Erstliga-Debüt traf sie gleich doppelt. Noch vor Ende der Hinrunde war sie Nationalspielerin, gewann nacheinander die Fritz-Walter-Medaillen in Bronze, Silber und Gold und verließ die SGS zwei Jahre später in Richtung Wolfsburg. Nun folgt der nächste Schritt der Ex-Essenerin: Oberdorf wechselt im Sommer zum FC Bayern.