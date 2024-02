Essen. Das Erfolgstrainerteam bleibt: Marcel Cornelissen und Co-Trainer Thorben Grzenia werden Adler Union Frintrop weiter coachen - ligaunabängig.

Das Erfolgstrainerteam bleibt bei Adler Union Frintrop: Marcel Cornelissen und sein Assistent Thorben Grzenia werden auch in der kommenden Saison beim Essener Oberligisten an der Seitenlinie stehen. Das gab der Klub nun bekannt.

Es ist eine echte Erfolgsstory: Cornelissen stieg in der Saison 2019/20 in Frintrop ein, trainierte zuvor den BV Rentfort in Gladbeck. In seiner dritten Spielzeit am Wasserturm glückte mit 80 Punkten der Aufstieg aus der Bezirks- in die Landesliga. Es folgte der Durchmarsch, Cornelissen und Grzenia führten die eingespielte Truppe im vergangenen Sommer in die Oberliga Niederrhein.

Adler Union Frintrop: Richtungsweisendes Spiel gegen Meerbusch

Nach 18 Spieltagen steht die Mannschaft derzeit auf Tabellenplatz 14 - also über dem Strich. Hält Adler Union tatsächlich die Klasse, Stand jetzt wäre dies der Fall, wäre es die nächste Sensation. Kaum jemand hätte dem Team dies zugetraut. Und selbst wenn es direkt wieder runter in die Landesliga geht, bleibten Cornelissen und Grzenia an Bord, teilte Adler Union weiter mit.

Ein gutes Zeichen vor dem kommenden Spieltag: Es geht gegen den TSV Meerbusch, der einen Platz hinter Adler Union steht. Bei einem Sieg würden die Essener den direkten Konkurrenten auf Abstand halten. Bei einer Niederlage aber würden die Meerbuscher sie überholen.

Auch bei der Zweiten, die Tabellen-14. in der Kreisliga A ist, setzt man auf Kontinuität: Niklas Tietz und Markus Folgner werden die Mannschaft 2024/25 betreuen. Bei der Dritten setzen Sebastian Westkamp und Dennis Bloch in der kommenden Saison ebenfalls ihre „erfolgreiche Arbeit“, so der Verein, fort.

