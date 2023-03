Amateurfußball Essen: Noel Futkeu ist weiterhin Top-Knipser

Essen. 28 Tore schoss Futkeu in der aktuellen Saison. Der 20-Jährige ist damit Top-Knipser in der Oberliga - so hat er sich vergangene Woche geschlagen.

Woche für Woche kristallisieren sich die besten Torschützen aus Essen heraus - wir haben sie auch diesmal wieder aufgelistet. Das ist der aktuelle Zwischenstand in Essen.

Noel Futkeu weiterhin Top-Torjäger in der Oberliga

Dass Noel Futkeu der Top-Torschütze der Oberliga Essen ist, ist kein Geheimnis. Der 20-Jährige macht momentan mehrfach auf sich aufmerksam und durfte sein Talent vergangene Woche im Spiel gegen den niederländischen Erstligist Twente Enschede beweisen. Er spielt eine starke Saison.

Amateurfußball der Frauen: 31 Tore für Vanessa Nowak

Für die Frauen lief es in der vergangenen Woche ebenfalls gut. Vanessa Nowak ist Top-Torschützin in der Kreisliga, dicht gefolgt von Loreta Bytyci. Die 28-Jährige spielt für SpVgg Steele 03/09 II und schoss bisher 29 Tore.

Oberliga

Mit einer Differenz von 16 Toren setzt sich Noel Futkeu zu seinem Gegenspieler Calvin Küper, vom Spvg Schonnebeck ab. Damit ist er Top-Knipser der Oberliga, seine Mannschaft ist derzeit auf Tabellenplatz zwei.

Name Verein Tore Noel Futkeu ETB SW Essen 28 Calvin Küper Spvg Schonnebeck 12 Bubakarry Fadika FC Kray/ETB SW Essen 10 Marcello Romano ETB SW Essen 10 Matthias Bloch Spvg Schonnebeck 7 Nermin Badnjevic Spvg Schonnebeck 5 Robin Andre Brandner Spvg Schonnebeck 5 Kevin Kehrmann Spvg Schonnebeck 5 Joelle Cavit Tomczak FC Kray 4 Maurice Bank FC Kray 3 Almedin Gusic FC Kray 3 Prince Kimbakidila ETB SW Essen 3 Bünyamin Sahin ETB SW Essen 3 Kingsley Poi Poi Sinclair Spvg Schonnebeck 3 Guiliano Zimmerling ETB SW Essen 3

Landesliga

Die Top drei der Landesliga: Yannick Reiners, Chamdin Said und Maximilian Golz.

Name Verein Tore Yannick Reiners DJK Adler Union Frintrop 22 Chamdin Said VfB Frohnhausen 18 Maximilian Golz Tusem Essen 8 Tommy Groll DJK Adler Union Frintrop 8 Timo Nickel SpVgg Steele 03/09 7 Daniel Zurmühlen Tusem Essen 7 Timo Dapprich DJK Adler Union Frintrop 6 Simon Meister SpVgg Steele 03/09 6 Eugen Pirogov ESC Rellinghausen 5 Luca Mario Pirredda DJK Adler Union Frintrop 5 Giuseppe Raudino ESC Rellinghausen 5 Tim Bönisch DJK Adler Union Frintrop 4 Dominik Huxholt ESC Rellinghausen 4 Jonas Lippeck SpVgg Steele 03/09 4 Elias Brechmann DJK Adler Union Frintrop 3

Bezirksliga

Auf ein Neues: Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Robin Barth, Maurice Tavio Y Huete und Kevin Zamkiewicz geht weiter. Die drei Spieler teilen sich mit jeweils 21 Toren den Titel als Top-Knipser der Bezirksliga.

Name Verein Tore Robin Barth SG Essen-Schönebeck 21 Maurice Tavio Y Huete SV Burgaltendorf 21 Kevin Zamkiewicz DJK SF Katernberg 21 Kai Hoffmann Essener SC Preußen 18 Philip Hollweg DJK SF Katernberg 16 Kai Nakowitsch SV Burgaltendorf 15 Buba Ceesay SG Essen-Schönebeck 14 Tobias Köfler Heisinger SV 14 Dennis Wibbe SG Essen-Schönebeck 14 Timo Wolter Vogelheimer SV 14 Julian Fischer DJK SF Katernberg 12 Hasan Beganovic Vogelheimer SV 11 Mohammed Hassouni Vogelheimer SV 10 Felix Scheider SV Burgaltendorf 10 Marcel Schwarze Vogelheimer SV 8

Kreisliga A

Von 26 auf 30 Tore: In der Kreisliga A ist Mathias Lierhaus Top-Torschütze. Am Wochenende bewies der Spieler des SuS Haarzopf sein Können: Im Spiel gegen Alemannia Essen schoss er das 1:0, sowie das 4:0 in der 68 Minute.

Name Verein Tore Mathias Lierhaus SuS Haarzopf 30 Can Funke Alemannia Essen 21 Jamal Daniel Werner FSV Kettwig 20 Özgür Akcapinar TGD Essen-West 17 Berkan Eken Essener SG 99/06 15 Kevin-Alexander Scheike SpVgg Steele 03/09 II 15 Baki Caki TGD Essen-West 12 Karlo Kresevljak TGD Essen-West 10 Sebastian Hoffmann SuS Haarzopf 8 Marco Brings SuS Haarzopf 7 Hendrik Krüger SG Kupferdreh-Byfang 7 Chakib El Hamraa Alemannia Essen 6

Kreisliga B

Für Kaan Kazim Karakus und Emre Kececi, des Fatihspor Essen läuft es derzeit besonders gut. Die Spieler sind die Top-Knipser der Kreisliga B. Allerdings sind Ihnen sind sowohl der SV Mesopotamia, wie auch der FC Karnap dicht auf den Fersen.

Name Verein Tore Kaan Kazim Karakus Fatihspor Essen 29 Emre Kececi Fatihspor Essen 26 Welat Er SV Mesopotamia 25 Ömer Kazan FC Karnap 07/27 24 Florian Kammann SC Werden-Heidhausen III 23 Welat Er TuS Helene Essen 21 Bilal Erdogan TuS Helene Essen 19 Wladimir Klaas SG Essen-Schönebeck IV 17 Joel Lombardi FC Karnap 07/​27 16 Dominik Jost FC Stoppenberg II 15

Kreisliga C

Beim SV Kettwig II ist derzeit Mauricve Oebel Top-Knipser. Im Spiel gegen den ETB SW Essen II schoss er das 2:0, die Mannschaft gewann mit 5:1.

Name Verein Tore Maurice Oebel FSV Kettwig II 37 Andre Tielmann FC Kray II 30 Abdelhalim Mohamed SV Preußen Eiberg II 28 Fabio Waldmann SG Kupferdreh-Byfang III 27 Timo Denker SpVgg Steele 03/09 III 26 Resul Ergün Heisinger SV III 25 Stefano Trißler Heisinger SV III 25 Kevin Gundlack VfL Sportfreunde 07 II 23 Christopher Pforr FC Blau-Gelb Überruhr 21 Vigan Beqiri Heisinger SV III 17

Frauen Amateure

Von Kreisliga bis zur Bezirksliga: Das sind die Top-Knipserinnen der Frauen.

Name Verein Tore Vanessa Nowak Tura 86 Essen (KL) 31 Loreta Bytyci SpVgg Steele 03/09 II (KL) 29 Celina Kuhnke FC Kray (BL) 23 Lara Johanna Fernges DJK Adler Union Frintrop (KL) 20 Johanna Hippert Essener SG 99/06 (KL) 19 Delia Schwarz FC Kray (BL) 15 Carolyn Kuballa FC Kray (BL) 15 Nikolina Buretic VfL Sportfreunde 07 9er (KL) 15 Paulina Nicol Olbrich Tura 86 Essen (KL) 15 Melissa-Chantal Pohl SV Leithe 19/65 (BL) 10 Luca Katharina Hofmann VfL Sportfreunde 07 9er (KL) 10 Anna Lena Kramps SpVgg Steele 03/​09 II (KL) 10 Sandra Dornbusch FC Kray (BL) 9 Celine Marie Fallah Behnamiri SV Leithe 19/65 (BL) 9 Hannah Edlauer SpVgg Steele 03/09 II (KL) 9

