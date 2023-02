Adler Union Frintrop vergibt eine Chance im Abstiegskampf

Essen. In der 2. Regionalliga befindet sich Adler Union Frintrop zunächst auf der Siegerstraße. Als sich ein Spieler verletzt, wendet sich das Blatt.

Basketball-Zweitregionalligist Ader Union Frintrop hat eine große Chance im Kampf um den Klassenerhalt vertan: Die Essener unterlagen an der heimischen Bockmühle Telgte-Wolbeck knapp mit 70:74, „ich werde noch lange darüber nachdenken, wo die fünf Punkte für den Sieg liegengeblieben sind“, erklärte Headcoach Tobias Stadtmann nach der Partie enttäuscht, in der so viel mehr drin gewesen wäre für die Frintroper.

Mit Andre Dube und Kevin Kern kamen die Gastgeber gut in die Partie. Ein 16:0-Lauf, getragen von einer konzentrierten und kompromisslosen Defense, bescherte den Gastgebern im zweiten Viertel eine 35:21-Führung. Doch dann der Schock: Tim Doll musste verletzungsbedingt vom Feld, ohne ihn riss der Faden, Telgte-Wolbeck stellte schnell den Anschluss wieder her.

Adler Union Frintrop stecken weiter im Tabellenkeller fest

Auch in der zweiten Halbzeit klappte nun nichts mehr, was mit Doll noch gut von der Hand gegangen war – hinzu gesellten sich Wurfpech und eine Verteidigung, die in zu vielen Situationen den entscheidenden halben Schritt zu spät war. Bitter: Beim Stand von 59:71 ermöglichten zwei Dreipunkte-Versuche von Moritz Lustermann noch ein Comeback, doch vier vergebene Freiwürfe verhagelten den Frintropern alle Siegchancen.

Tobias Stadtmann: „Wir müssen in unserer Tabellensituation in so einem Spiel an der Bockmühle die zwei Punkte festmachen.“ So stecken die Adler weiter tief im Tabellenkeller der Liga fest.

Frintrop – Telgte-Wolbeck 70:74 (38:33).

Die Viertel: 19:21, 19:12, 15:21, 17:20. Frintrop: Kern (24), Dube (19), Brune (10), Lustermann (6), Endres (5), Cox (5), Doll (1), Jawish, Stadtmann (dnp).

