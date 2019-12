Adler Union fiebert Essener Pokalderby gegen ETB entgegen

Normalerweise zählt der WBV-Pokal im Essener Basketball selten zu den Höhepunkten der Saison. Doch in dieser Spielzeit ist das ganz anders. Das Los hat dafür gesorgt, dass an diesem Sonntag die beiden Top-Teams der Stadt im Achtelfinale aufeinandertreffen: Adler Union Frintrop, Tabellendritter in der 2. Regionalliga, empfängt die ETB Wohnbau Miners, den designierten Absteiger aus der 1. Regionalliga (19 Uhr, Bockmühle).

Ein Derby, bei dem es richtig knistert

Zum Abschluss des Basketball-Jahres bekommen die Zuschauer also noch einmal ein Derby kredenzt, bei dem es richtig knistern dürfte. Die Rivalität zwischen den Clubs speist sich natürlich aus der räumlichen Nähe, aber vor allem auch aus der Historie, denn etliche Spieler sind in der Vergangenheit hin- und hergewechselt. Häufig profitierten die Schwarz-Weissen von den Frintroper Talenten, und das aktuelle Team an der Bockmühle ist wohl nur deshalb so erfolgreich, weil dort viele erfahrene Ex-ETBler am Ball sind. Und angesichts der Formkurven ist ein Favorit kaum auszumachen. Die klassentiefere Gastgeber spielt bisher unter Strich eine gute Saison, die Gäste hingegen sind noch ohne einen Punkt.

Adler Union Frintrop stellt in der 2. Regionalliga eine sehr erfahrene und abgezockte Mannschaft. Tim Doll, Andre Schröder, Kevin Kern, Markus Klotz, Till Henkel, Carsten Bartels und Sebastian Rathjen weisen allesamt Profi-Erfahrung auf und waren bis auf Till Henkel auch bereits für die ETB Wohnbau Baskets in der Pro A bzw. Pro B am Ball.

Gastgeber sind Tabellendritter in der 2. Regionalliga

In der aktuellen Saison waren die Adler lange Zeit Tabellenführer und konnten auch in einem einem packenden Spiel den Ligafavoriten und aktuellen Primus Fast Break Leverkusen bezwingen. Fehlen aber einige Leistungsträger ,wird es auch für dieses Team schwer. Zuletzt zeigte Adler Union beim 84:74-Heimsieg über den Tabellenvorletzten ART Giants Düsseldorf II eine eher schwache Leistung.

Chris Alexander ist der Top-Spieler bei den ETB Miners. Foto: Michael Gohl

Die ETB Wohnbau Miners befinden sich im freien Fall. Sie planten nach der Insolvenz der Profiabteilung den Neuaufbau, doch das ist gescheitert. Was als Neuanfang mit vielen Essener Talenten unterstützt von einigen erfahrenen Profis gut gedacht war, entpuppt sich bisher als Nullnummer. In 16 Spielen der Regionalliga gelang kein einziger Sieg.

Frintrops Team-Kapitän Kevin Kern ist schon heiß

Frintrops Teamkapitän Kevin Kern fiebert dem Pokalfight bereits entgegen „Es ist schön, zum Abschluss des Basketball-Jahres nochmal gegen einen höherklassigen Gegner anzutreten. Wir sind alle heiß darauf zu zeigen, dass wir noch nicht zum alten Eisen gehören“.

Coach Tobias Stadtmann schätzt die Chancen der Adler realistisch ein „Wir wissen, dass zwischen der 2. und der 1. Regionalliga mehr als eine Liga liegen. Für ein spannendes Spiel müssen wir engagiert verteidigen und rebounden, wir dürfen uns offensiv nur wenige Fehler erlauben und benötigen aus dem 3-Punkt-Land eine gute Quote. Wichtig wird sein, dass wir ein Team bleiben, dann können wir auch über die vollen 40 Minuten das Spiel genießen.“

Miners setzen Punktekampf bereits am 4. Januar fort

„Der Spieltermin zwei Tage vor Heiligabend liegt für uns denkbar ungünstig“, findet Miners-Coach Björn Barchmann. „Wir mussten allein be unserem letzten Spiel gegen Herford vier Ausfälle verkraften und brauchen die Weihnachtspause jetzt dringend zur Regeneration.“

Bereits am 4. Januar geht es für die ETB Wohnbau Miners in der 1. Regionalliga weiter im Punktekampf mit dem Kellerduell beim Tabellenvorletzten SV Haspe 70.